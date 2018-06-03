Украинский штурмовик пролетел на высоте 10 м над пляжем на Азовском море
Украинский Су-25 пролетел над пляжем в Запорожской области. Отдыхавшие на берегу Азовского моря удивились и успели заснять штурмовик, пронесшийся в 10 метрах над их головами.
Инцидент произошел у села Кирилловка днем 2 июня, пишет РБК. Этот населенный пункт находится на косе, вдающейся в Азовское море. Отсюда 40 км до крымской косы Арабатская стрелка, отделяющей озеро Сиваш от моря.
Чуть позже увиденное украинцам объяснило МВД страны: в Facebook ведомство сообщило, что на побережье Азовского моря проводятся военные учения с участием патрульных катеров.
Кирилловка продолжает удивлять 😯 . На нашем курорте появились авиарейсы ✈️
Публикация от МЕЛИТОПОЛЬ КИРИЛЛОВКА 🍯🍒🚜🌊 (@melitopolgram)
Справка:
Обстановка в Азовском море обострилась после задержания украинскими пограничниками российского траулера «Норд» в марте 2018 года. Команду корабля обвинили в нарушении госграницы (так как корабль вышел из Крыма, чья принадлежность к России не признается Украиной), а капитана арестовали. В свою очередь, российские пограничники также начали задерживать украинские рыболовецкие суда.