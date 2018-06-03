Асад заявил о желании встретиться с лидером Северной Кореи

Президент Сирии изъявил желание встретиться со своим северокорейским коллегой. Правда, когда состоится визит к Ким Чен Ыну, Башар Асад не уточнил.

Новость распространило утром 3 июня южнокорейское информагентство Yonhap со ссылкой на СМИ Северной Кореи. Принимая у себя нового посла КНДР, президент Сирии Асад заявил о возможной встрече с северокорейским лидером.

«Я уверен, что Ким Чен Ын достигнет окончательной победы и осуществит объединение двух Корей. В будущем я посещу Северную Корею и встречусь с ним», — цитирует Асада "Медуза".

Когда глава САР намерен отправиться на Корейский полуостров, он не уточнил.