Асад заявил о желании встретиться с лидером Северной Кореи
Президент Сирии изъявил желание встретиться со своим северокорейским коллегой. Правда, когда состоится визит к Ким Чен Ыну, Башар Асад не уточнил.
Новость распространило утром 3 июня южнокорейское информагентство Yonhap со ссылкой на СМИ Северной Кореи. Принимая у себя нового посла КНДР, президент Сирии Асад заявил о возможной встрече с северокорейским лидером.
«Я уверен, что Ким Чен Ын достигнет окончательной победы и осуществит объединение двух Корей. В будущем я посещу Северную Корею и встречусь с ним», — цитирует Асада "Медуза".
Когда глава САР намерен отправиться на Корейский полуостров, он не уточнил.
Справка:
12 июня в Сингапуре пройдет встреча Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа. 24 мая, после взаимных резких заявлений КНДР и США, Трамп объявил об отмене переговоров, но 1 июня сообщил, что они все-таки состоятся.
31 мая Северную Корею посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Пхеньяне он пообщался с Ким Чен Ыном — это была первая официальная встреча российских властей с нынешним главой КНДР.