Велосипедисты покорили ЗСД

Впервые велосипедисты были допущены на скоростную магистраль. Большая "велопрогулка" прошла на центральном участке ЗСД в рамках фестиваля "Засвети Скоростной Диаметр".

Велосипедисты получили уникальную возможность проехать 20 километров по ЗСД от Богатырского проспекта в сторону Екатерингофки и обратно. Впрочем, их маршрут сперва частично опробовали бегуны – их дистанция была вдвое короче. Впрочем, "безлошадные" соревновались на скорость. Результаты ЗСД феста – уже на "Фонтанке". Сильнейшие среди мужчин и женщин были выбраны и в абсолютном зачете, и в нескольких возрастных группах. Соревнования и сам фестиваль можно было смотреть в прямом эфире на "Фонтанке", в наших соцсетях, а также на канале "Теледом".

У бегунов-спортсменов в этот день также есть возможность побороться за Суперкубок «Пробеги Петербург». В забеге подтвердили участие 86 марафонцев, которые нацелены пробежать три городских забега меньше, чем за сутки. Подведение результатов Кубка и награждение будут проходить в стартовом городке ночного Трейла в 04:00.

Если бегунов на трассу смогло выйти 987 человек, то число велосипедистов превысило 4,5 тысячи. Ограничений или каких-то особенных требований к типу велосипедов или их подготовке не было. В колонне были замечены даже нетрадиционные колесные средства передвижения, например, моноцикл.

Фестиваль ЗСД проходит впервые, в рамках празднования Дня города. С 14 часов в стартовом городке на Богатырском проспекте, 42, рядом с гипермаркетом «О’КЕЙ», проходят лекции, спортивные турниры и мастер-классы, на главной сцене – сменяют друг друга артисты.

Фестиваль ЗСД организовали «Фонтанка.ру» совместно с городским комитетом по туризму и оператором ЗСД – ООО «Магистраль Северной столицы». Единственная возможность оказаться на ЗСД без автомобиля состоялась благодаря губернатору Георгию Полтавченко, включившему фестиваль в программу празднования Дня города. Инновационный партнер мероприятия – ПАО «Газпром нефть». Официальные партнеры – холдинг Setl Group, СРО А «Объединение строителей СПб», ПАО «МегаФон», гипермаркет «О’КЕЙ».