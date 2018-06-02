В Петербурге спустя месяц участника первомайского шествия с флагами отправили в спецприёмник на 10 суток

Десять суток ареста назначил Петроградский районный суд Петербурга Всеволоду Нелаеву, который принимал участие в шествии с флагами на первое мая. Решение вынесено 2 июня.

Активиста признали виновным в неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП).

Нелаева задержали накануне на другой акции — в поддержку украинского режиссёра Олега Сенцова. Однако обвинение ему предъявили за первомайскую демонстрацию. Тогда за символику иностранных государств задержали десять человек. Суд назначил им аресты и штрафы, так за флаг Евросоюза один из демонстрантов получил 27 суток.

Соратники Нелаева сегодня пришли поддержать его к зданию суда, но сами были задержаны и доставлены в 71-й отдел полиции. Одну активистку позже отпустили, на двоих оставшихся составляют протоколы за повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия.