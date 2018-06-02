Корреспондент РИА Новости рассказала о попытке СБУ завербовать ее

Корреспондент РИА Новости Ирина Высокович сообщила, что 1 июня ее попытались завербовать сотрудники Службы безопасности Украины. Это произошло в Херсоне, куда она приехала на процесс против обвиненного в госизмене главреда РИА Новости — Украина Кирилла Вышинского.

По словам журналистки, люди в штатском, позже представившиеся сотрудниками СБУ, вывели ее из суда и усадили в машину под предлогом защиты от нападок со стороны незнакомой женщины. Ей сообщили, что везут ее в СБУ, и привезли в «административное здание за высоким забором».

Там ее стали расспрашивать о работе на Первом балтийском канале, а в конце разговора вынудили подписать документ о готовности сотрудничать с СБУ и рассказывать о сотрудниках РИА Новости, сообщила Высокович.

«Мне сказали, что псевдоним у меня будет "Мила", меня отпустят, а потом свяжутся, иначе я останусь здесь надолго. Перед тем, как отпустить, меня вынудили сказать на камеру, что я не имею претензий к СБУ», — цитирует журналистку агентство.

Высокович является гражданкой Украины и имеет вид на жительство в Литве, сказано в сообщении.

На вопрос, давили ли на нее, журналистка сказала, что «да, давили, но в мягкой форме, тихо и спокойно говорили, что могу остаться здесь, но если честно расскажу, что их интересовало, то отправлюсь домой. А что рассказать? Я была очень напугана и не понимала, за что… Мои репортажи на Первом балтийском канале в большей части касались социальной жизни, культуры, а в Херсон приехала сделать новость о заседании суда, о чем я и говорила им», — рассказала Ирина.