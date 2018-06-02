В Петербурге арестованы предполагаемые душители таксистов

Невский суд Петербурга арестовал двух неоднократно судимых мужчин. Следствие им вменяет разбойные нападения на таксистов. «Фонтанка» узнала, что их подозревают в том, что из-за пары тысяч они накидывали на водителей петлю. Заодно выяснилось их отношение к фальшивым пятитысячным купюрам.

По информации нашего издания, около семи часов вечера 2 июня в Невском районном суде Петербурга удовлетворены ходатайства Следственного управления УМВД по Невскому району об аресте двух местных жителей – 35-летнего Иванова и 23-летнего Смирнова. По данным нашего издания, им пока вменяют пару разбойных нападений на таксистов. Так, первое преступление, по мнению следствия, злоумышленники совершили рано утром 22 мая 2018 года на проспекте Большевиков. Тогда они накинули удавку на шею водителю и забрали несколько тысяч рублей.

Также в материалах уголовных дел есть упоминания о фальшивых пятитысячных купюрах, которые арестованные пытались разменять у тех же таксистов. Когда же водители замечали обман, то сбыт поддельных денег превращался в грабеж и разбой.

По мнению оперативников уголовного розыска Невского района, на счету арестованных – десятки эпизодов по всему Петербургу. Поэтому полицейские просят читателей «Фонтанки» посмотреть на их лица, а в случае опознания – позвонить в дежурную часть полиции Невского района (573-57-15, 573-57-02).

Фото: "Фонтанка.ру"

Фото: "Фонтанка.ру"

Что касается их личностей, то оба неоднократно осуждались за наркотики и налеты.