Комстрой: Работы в детсаду, где обрушилась лестница, вели без уведомления заказчика

Обрушение лестничного марша произошло в строящемся здании детского сада на Южном шоссе, а не школы, как сообщалось ранее. Об этом «Фонтанке» 2 июня рассказали в комитете по строительству Смольного.

Ранее распространённая информация о ЧП в здании школы не соответствует действительности. Школа также строится во Фрунзенском районе, ее возводит ЗАО «Трест 101», но никаких чрезвычайных ситуаций на этом объекте не происходило.

Согласно данным портала госзакупок, контракт на строительство детского сада на 160 мест заключили на 225 млн рублей с ООО СК «ЭТС». Но 9 апреля договор расторгли. Аукцион объявили снова. Достраивать объект будет компания «Петроэнергокомплекс». Стоимость работ составит 225 млн рублей.

«Данные работы выполнялись подрядчиком без уведомления заказчика в вечернее время суток. Назначено проведение комплекса мероприятий по обследованию всех конструкций здания», — заявили в Смольном.

Напомним, поздним вечером 1 июня в строящемся здании на Южном шоссе в районе 49-го дома при заливке бетона произошло обрушение лестничного марша с первого по третий этажи. По данным МЧС, погиб 20-летний рабочий, родом из Средней Азии.