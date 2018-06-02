Режиссера Местецкого задержали в Москве на акции в защиту Сенцова
На Пушкинской площади в Москве полиция задержала режиссера Михаила Местецкого, который днем 2 июня вышел на одиночный пикет в поддержку Олега Сенцова.
Как сообщил «Медузе» сам Местецкий, на него составили протокол о нарушении правил пикетирования (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Поводом для задержания стало действие указа президента России, ограничивающего проведение публичных мероприятий в Москве и ряде других регионов в связи с чемпионатом мира по футболу. Вскоре пикетчика уже отпустили из полиции. По его словам, суд пройдет 21 июня.
2 мая в Москве прошли и другие акции в поддержку Олега Сенцова. На Украинском бульваре в пикете приняли участие около 20 человек; полиция на акции не присутствовала.
Накануне были задержанные и в Петербурге: три человека получили административные наказания. Сегодня, когда одного из них, Всеволода Нелаева, доставили в суд, у здания были задержаны трое активистов из его «группы поддержки».
Справка:
Михаил Местецкий — режиссер фильма «Тряпичный союз», один из авторов сценария фильмов «Легенда № 17» и «Хороший мальчик», а также солист группы «Шкловский».
Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России по обвинению в терроризме. 14 мая он объявил бессрочную голодовку в колонии, требуя освободить 64 украинских политзаключенных в России.
К голодовке присоединился Александр Кольченко, осужденный по тому же делу. Сообщалось, что так же поступил осужденный по «делу 26 марта» Станислав Зимовец; ФСИН это отрицает.
1 июня журналист Шура Буртин заявил, что объявляет голодовку в поддержку Олега Сенцова.