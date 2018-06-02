Режиссера Местецкого задержали в Москве на акции в защиту Сенцова

На Пушкинской площади в Москве полиция задержала режиссера Михаила Местецкого, который днем 2 июня вышел на одиночный пикет в поддержку Олега Сенцова.

Как сообщил «Медузе» сам Местецкий, на него составили протокол о нарушении правил пикетирования (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Поводом для задержания стало действие указа президента России, ограничивающего проведение публичных мероприятий в Москве и ряде других регионов в связи с чемпионатом мира по футболу. Вскоре пикетчика уже отпустили из полиции. По его словам, суд пройдет 21 июня.

2 мая в Москве прошли и другие акции в поддержку Олега Сенцова. На Украинском бульваре в пикете приняли участие около 20 человек; полиция на акции не присутствовала.

Накануне были задержанные и в Петербурге: три человека получили административные наказания. Сегодня, когда одного из них, Всеволода Нелаева, доставили в суд, у здания были задержаны трое активистов из его «группы поддержки».