СМИ: ЦБ Кипра потребовал от банков закрыть счета офшорных компаний

Кипрские банки начали получать предписание Центробанка страны о закрытии счетов офшорных компаний.

Об этом 2 июня сообщает The Bell со ссылкой на колонку в Forbes партнера Paragon Advice Group Александра Захарова. По данным эксперта, 1 июня кипрские коммерческие банки получили циркуляр Центрального банка страны с предписанием о закрытии счетов офшорных компаний (shell companies). К таким компаниям могут относиться компании из таких ранее широко популярных юрисдикций как Белиз, Британские Виргинские острова, Сейшельские острова, и другие преимущественно островные территории карибского региона.

Введенные ограничения могут коснуться многих россиян, у которых есть счета на Кипре, говорит The Bell Захаров. По его оценкам, у наших соотечественников в кипрских банках может храниться больше средств, чем у киприотов.

О том, что после визита на Кипр представителей Минфина США местные регуляторы начали ужесточать контроль над российскими счетами, стало известно в конце мая. Тогда сообщалось, что коммерческие банки предлагают россиянам либо закрыть счета, либо переводить их в местный банк, крупнейшим акционером которого является ВТБ.

Ранее латвийские банки, которые так до недавнего времени любили россияне, начали избавляться от средств иностранцев. Доля средств иностранцев в местных банках должна снизиться примерно до 5 %. Для сравнения: на начало 2017 года она составляла почти 43 %.