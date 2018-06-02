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21:07 02.06.2018
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02.06.2018 18:29

СМИ: ЦБ Кипра потребовал от банков закрыть счета офшорных компаний

Кипрские банки начали получать предписание Центробанка страны о закрытии счетов офшорных компаний.

Об этом 2 июня сообщает The Bell со ссылкой на колонку в Forbes партнера Paragon Advice Group Александра Захарова. По данным эксперта, 1 июня кипрские коммерческие банки получили циркуляр Центрального банка страны с предписанием о закрытии счетов офшорных компаний (shell companies). К таким компаниям могут относиться компании из таких ранее широко популярных юрисдикций как Белиз, Британские Виргинские острова, Сейшельские острова, и другие преимущественно островные территории карибского региона.

Введенные ограничения могут коснуться многих россиян, у которых есть счета на Кипре, говорит The Bell Захаров. По его оценкам, у наших соотечественников в кипрских банках может храниться больше средств, чем у киприотов.

О том, что после визита на Кипр представителей Минфина США местные регуляторы начали ужесточать контроль над российскими счетами, стало известно в конце мая. Тогда сообщалось, что коммерческие банки предлагают россиянам либо закрыть счета, либо переводить их в местный банк, крупнейшим акционером которого является ВТБ.

Ранее латвийские банки, которые так до недавнего времени любили россияне, начали избавляться от средств иностранцев. Доля средств иностранцев в местных банках должна снизиться примерно до 5 %. Для сравнения: на начало 2017 года она составляла почти 43 %.


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«Единый центр документов»
01.06.2018 15:00
О проблемах миграционного законодательства на ПМЮФ
18 мая в рамках VIII Петербургского международного юридического форума прошла дискуссионная сессия «Правовые проблемы международной миграции».
http://pixabay.com
01.06.2018 12:00
Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas
1 июня 2018 года Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas по маршруту Москва — Буэнос-Айрес в рамках соглашения код-шеринг.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области
31.05.2018 15:40
На инвестиционной конференции в Пскове подписано 10 соглашений
Суммарная запрошенная застройщиками региона мощность составила 12,4 МВт с перспективой подключения объектов в 2019-2020 годах
ГК «Эталон»
31.05.2018 11:40
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