Полиция задержала активистов с флагом Украины у Петроградского районного суда
Активистам, пришедшим к зданию Петроградского суда, где решалась судьба задержанного на акции в защиту Олега Сенцова, самим потребовалась помощь. Развёрнутый жёлто-голубой флаг и плакат на иностранном языке обеспечили дорогу к отделу полиции.
Как рассказала «Фонтанке» Ольга Смирнова, 2 июня она вместе с двумя соратниками пришла к зданию суда, чтобы поддержать участника движения «Солидарность» Всеволода Нелаева. Сегодня ему должны назначить наказание за участие в первомайском шествии с флагами, хотя задержали его вчера в ходе акции на Невском проспекте в защиту украинского режиссёра Олега Сенцова.
У здания Петроградского суда одна из активисток развернула плакат на английском языке и вооружилась флагом Украины. Символика привлекла внимание полиции, всех троих из «группы поддержки» задержали за нарушение правил проведения публичного мероприятия.
Ольгу Смирнову, Марию Кожеватову и Асана Мумджи доставили в 71-й отдел полиции. Позже Смирнову отпустили без составления протокола. Двое остальных до сих пор находятся в отделении, на них составляют протоколы за повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия.
Справка:
В 2015 году режиссер Олег Сенцов получил 20 лет в колонии строгого режима по приговору Северо-Кавказского окружного военного суда. Ему вменили создание террористического сообщества, совершение двух терактов в Крыму и подготовку ещё к двум, а также незаконный оборот оружия и взрывчатки. В марте 2016 года режиссера этапировали в колонию. Верховный суд сначала оставил приговор без изменений, а в июне 2016 года отказался его пересматривать. В сентябре 2017 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко назначил Сенцову государственную стипендию как выдающемуся деятелю культуры и искусства.