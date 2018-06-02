Полиция задержала активистов с флагом Украины у Петроградского районного суда

Активистам, пришедшим к зданию Петроградского суда, где решалась судьба задержанного на акции в защиту Олега Сенцова, самим потребовалась помощь. Развёрнутый жёлто-голубой флаг и плакат на иностранном языке обеспечили дорогу к отделу полиции.

Как рассказала «Фонтанке» Ольга Смирнова, 2 июня она вместе с двумя соратниками пришла к зданию суда, чтобы поддержать участника движения «Солидарность» Всеволода Нелаева. Сегодня ему должны назначить наказание за участие в первомайском шествии с флагами, хотя задержали его вчера в ходе акции на Невском проспекте в защиту украинского режиссёра Олега Сенцова.

У здания Петроградского суда одна из активисток развернула плакат на английском языке и вооружилась флагом Украины. Символика привлекла внимание полиции, всех троих из «группы поддержки» задержали за нарушение правил проведения публичного мероприятия.

Ольгу Смирнову, Марию Кожеватову и Асана Мумджи доставили в 71-й отдел полиции. Позже Смирнову отпустили без составления протокола. Двое остальных до сих пор находятся в отделении, на них составляют протоколы за повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия.