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02.06.2018 17:37

В Госдуме заявили о трех летчиках, без вести пропавших в Афганистане в 1987 году

В списках пропавших без вести в Афганистане за 1987 год числятся три  летчика из СССР. Поэтому сейчас российские власти выясняют, кто из троих нашелся на Ближнем Востоке спустя 31 год. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий и призвал «подождать».

По словам парламентария, сейчас организация ветеранов «Боевое братство» и комиссия при Минобороны РФ ведут переговоры с представителями миссии США в Пакистане для того, чтобы подтвердить информацию.

«Первый этап — выяснить фамилию летчика, когда он сбит, и, если он действительно желает вернуться в Россию, оказать ему помощь и поддержку в возвращении к родным и близким. Сейчас говорить преждевременно, это Михайлов, Пантелюк или Самойлов — несколько летчиков были сбиты в тот период времени, и которые числятся без вести пропавшими»,— сказал Виктор Водолацкий, слова которого 2 июня приводит «Коммерсантъ».

Информация о советском летчике, пропавшем без вести во время войны в Афганистане и найденным живым, была передана России представителями США. Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщал, что в списках пропавших без вести в Афганистане за 1987 год значится только один военнослужащий ВВС. Это старший лейтенант Пантелюк Сергей Иванович, 1962 года рождения. Источники ТАСС называли другое имя: Александр Миронов.


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Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области
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