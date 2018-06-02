Гидрогелевые шарики отправили в больницу 15 детсадовцев в Тольятти

15 дошкольников отправили по скорой в больницы Тольятти после того, как те, предположительно, наглотались гидрогелевых шариков. Небезопасные изделия принес в детский сад один из воспитанников.

«Десять детей были доставлены в детский стационар ГБ-5, девять из них были госпитализированы. Еще пять детей привезли в детскую больницу №1, двоих из них госпитализировали. Никто не видел, наглотались они шариков или нет. Но на всякий случай перестраховались», — рассказал источник в оперативных службах города, слова которого 2 июня приводит «Газета.ру».

Чуть позже детей отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Гидрогелевые шарики – небольшие, диаметром несколько миллиметров, но в жидкости разбухают в десятки раз.