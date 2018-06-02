«Мазда» и «Тойота» не поделили дорогу в Зеленогорске, пострадали четверо

Четыре человека получили ранения в дорожной аварии в Зеленогорске 2 июня.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, около 13.30 в районе 88-го дома по улице Ленина столкнулись «Мазда» и «Тойота». В результате ДТП госпитализированы четыре человека. В тяжёлом состоянии отправлен в больницу 67-летний водитель «Мазды», его пассажиры (женщина 67-ми лет и девочка 11-ти лет) с более лёгкими травмами также доставлены в больницу. Состояние 64-летней дамы за рулём «Тойоты» медики оценили как средней тяжести, ей оказывают врачебную помощь.

Ещё четверо сегодня пострадали в серьёзной аварии в Приморском районе Петербурга. На улице Мебельной «КИА» выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с «Мерседесом».