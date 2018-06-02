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Общество
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02.06.2018 15:52

Тысячи рижан вышли на улицу, борясь за право учиться на русском языке

Тысячи людей вышли на улицы Риги днем 2 июня. Жители латвийской столицы протестуют против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Vesti.lv, полиция насчитала 3000 участников акции, организаторы заявляют о 7000-8000 протестующих. С плакатами "За русские школы, за право учиться на родном языке!" и "За достоинство и свободу для нашего народа!" они прошли по центральным улицам Риги до здания правительства республики.

Напомним, 23 марта латвийский Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону "Об образовании", по которым старшеклассники даже русских школ Латвии будут получать образование на латышском языке. При этом, согласно переписи 2011 года, дома на русском языке разговаривают более 37 % населения страны.

Протест против закона в апреле привел к задержанию и аресту лидера Штаба защиты русских школ Александра Гапоненко. Его обвинили  в "деятельности, направленной против независимости страны".


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31.05.2018 15:40
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