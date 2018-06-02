Лукашенко заявил о нагнетании силового противостояния у границ Белоруссии

О «непредсказуемой» международной обстановке и нагнетании силового противостояния у границ Белоруссии заявил президент страны Александр Лукашенко. 2 июня он посетил расположение пограничных войск в Бресте.

«Сегодня в мире по-прежнему тревожно и непредсказуемо, военное противоборство происходит практически на всех континентах. Нагнетается силовое противостояние, в том числе непосредственно у рубежей Белоруссии», — цитирует главу государства РБК.

Лукашенко назвал Белоруссию надежным партнером многих государств региона в предупреждении и пресечении международной преступности, нелегальной миграции и бизнеса. Он отметил успехи силовиков в борьбе с наркотрафиком, а также в поимке находящихся в международном розыске.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии раскритиковал «говорящие головы с российских телеканалов».