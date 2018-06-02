Еще
17:33 02.06.2018
Пришлите свою новость!
17:21
Гидрогелевые шарики отправили в больницу 15 детсадовцев в Тольятти
16:16
«Мазда» и «Тойота» не поделили дорогу в Зеленогорске, пострадали четверо
16:08
Мария Шарапова разгромила шестую ракетку мира на «Ролан Гаррос»
15:52
Тысячи рижан вышли на улицу, борясь за право учиться на русском языке
15:41
Лукашенко заявил о нагнетании силового противостояния у границ Белоруссии
15:23
Google прекратит сотрудничество с Пентагоном по проекту искусственного интеллекта для беспилотников
15:00
Экранный Шерлок Холмс спас курьера от хулиганов за углом Бейкер-стрит
14:46
Козак: Снижение топливных акцизов не вызовет дыры в бюджете
14:34
Каталония вышла из-под прямого управления Мадрида
14:05
СК: В Москве задержан предполагаемый убийца друга Деда Хасана
14:04
«Dva vodka spasiba»: Бельгийцы записали клип к ЧМ в России
13:51
Ганапольского и Киселева вызвали в СБУ после покушения на Бабченко
13:22
В тайнике на Загородном нашли обрез винтовки Мосина
12:59
Все - на ЗСД фест
12:50
«Новокрестовскую» и «Беговую» открыли
12:40
«Новокрестовская» и «Беговая» закрыты из-за постороннего предмета на путях
12:29
Посторонний предмет остановил поезда от «Приморской» до «Беговой»
12:28
На КАД закроют съезды: сначала на Волхонское, а потом к «Рыбацкому» и «Пролетарской»
12:26
СМИ сообщили о задержании возможного убийцы Деда Хасана
11:40
Кремль, Ростральные колонны и Родина-мать: FIFA показала заставку ЧМ-2018
11:34
Выезд на встречку на Мебельной привёл к мощному лобовому удару. Ранены четверо
11:23
Найденные под Петербургом расчлененные останки пролили свет на дележку наследства братьями
11:16
В Понтонном накрыли цех по производству "левых" сигарет
10:40
Президент Сербии: Признание Крыма - выстрел себе в ногу
10:30
ЛСР не причастна к строительству школы на юге Петербурга, где обрушилась лестница
10:08
В Купчино тушили полыхавшее здание
01:58
«Пилот», «Ва-Банкъ» и Billy's Band споют песни Высоцкого на Дворцовой
01:45
Эксперты «Одноклассников» и «МегаФона» бесплатно научат защите от манипуляций данными
01:33
В Петербург привезли японского «Слона»
01:13
В Музее стрит-арта смешают техно и визуальные искусства
00:56
На юге Петербурга в строящемся здании школы произошло обрушение, погиб рабочий
00:16
Жильцам дома на Народной разрешили вернуться в свои квартиры
01/06
Дуров: Apple больше не блокирует Telegram
01/06
Путин похвастался лимузином перед наследным принцем Абу-Даби и Кадыровым
01/06
«Они плюнули мне в душу»: протестующие в Грузии требуют отставки правительства
01/06
В Петербурге на акции в поддержку Сенцова задержали троих
01/06
Протесты против фан-зоны ЧМ-2018 у МГУ обернулись уголовным делом
01/06
МЧС укрепляет стену в квартире на Народной, где взорвался баллон с газом
01/06
Трамп: Встреча с Ким Чен Ыном 12 июня будет «успешным процессом»
01/06
Генпрокурор Украины: Организаторы покушения на Бабченко собирались убить 47 человек
01/06
Декларации ректоров: глава СПбГУ женился, сопредседатель штаба Путина стал богаче
01/06
Сбербанк: Наши сотрудники обнаружили пропажу «денег Захарченко»
01/06
Джоан Роулинг напишет новую детскую книгу
01/06
В Рособрнадзоре отрицают утечки из ЕГЭ по математике
01/06
«Волшебная структура таракана»: в центре Петербурга появились обэриутские таблички
01/06
На развязке КАД с Таллинским шоссе закроют съезды
01/06
Вороны открыли сезон охоты на людей на канале Грибоедова
01/06
В Европе перестали работать карты Visa
01/06
Визы Омана россиянам выдадут на границе
01/06
Фестиваль ЗСД закроет движение транспорта на участке магистрали
01/06
Международные федерации журналистов осудили кампанию Киева по запугиванию сотрудников СМИ
01/06
Май в Финляндии побил все погодные рекорды
01/06
США поторопят ФРГ с размещением своих противоракет
01/06
«Фонтанка» за 60 секунд - 28 мая — 1 июня
01/06
Как помочь Адилбеку, спасавшему детей на КАД
01/06
Porsche приостановила продажу новых автомобилей в ЕС
01/06
Минэнерго сообщило о запуске третьего участка энергомоста в Крым
01/06
Россия и ОАЭ усилят борьбу с международным терроризмом
01/06
Глава Крыма: Четверть туристов приезжают к нам с Украины
01/06
Мэтт Леблан уходит из Top Gear. Кто следующий?
01/06
Смольный за день снёс 18 летних кафе в центре Петербурга
01/06
В Новой Голландии открыли плавающий пляж с розовыми фламинго
01/06
К взрыву на Народной привёл баллончик для заправки холодильников
01/06
Сбитые с дома на 13-й линии львиные головы могут обойтись арендатору по миллиону за каждую
01/06
«Мост глупости» изменился и попал в Top Gear
01/06
«Дальпитерстрой» отказался передавать городу детские сады в Шушарах
01/06
Российскую олимпийскую чемпионку не пустили на Украину из-за посещения Крыма
01/06
Участникам ЗСД феста: правила участия в забеге и велопробеге
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии
Версия для печати
02.06.2018 15:23

Google прекратит сотрудничество с Пентагоном по проекту искусственного интеллекта для беспилотников

Американская корпорация Google не будет продлевать контракт с Минобороны США по внедрению искусственного интеллекта в военной сфере.

Как сообщил 1 июня CNN, договор действует до марта 2019 года. Затем сотрудничество прекратится.

Ранее около трёх тысяч работников Google в открытом письме призвали руководство корпорации отказаться от совместного проекта с Пентагоном. По их мнению, компания не должна зарабатывать на войне.

«Не должны помогать правительству США в ведении военной слежки, которая может привести к гибели людей», — говорилось в письме.

Речь идёт о проекте Maven. Программа позволяет распознавать изображение людей на снимках, сделанных с беспилотников. Сотрудники Google забеспокоились, что эти возможности могут быть использованы в военных целях.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Setl City
29.05.2018 17:00

Setl Group тестирует систему интерактивной визуализации квартир

Холдинг Setl Group проводит тестирование системы интерактивной визуализации квартир и коммерческих помещений для своих жилых комплексов. Она является частью технологии информационного моделирования, которая уже используется в Setl Group
Магазин "Кей"
28.05.2018 11:13

Что может предложить Smart TV сегодня – рассказывает КЕЙ

Телевизор, в описании которого можно встретить слова Smart-TV, оснащен сетевой картой, позволяющей подключать его к домашней сети и выходить в интернет, а также Wi-Fi-передатчиком для беспроводных соединений. Подробнее о технологии рассказывает КЕЙ
Магазин КЕЙ
25.05.2018 13:24

Что может предложить Smart TV сегодня – рассказывает КЕЙ

Наверное, ни для кого уже не секрет, что современный цифровой телевизор довольно далеко ушел от своего аналогового предка. Телевизор, в описании которого можно встретить слова Smart-TV, оснащен сетевой картой, позволяющей подключать его к домашней сети и выходить в интернет, а также Wi-Fi-передатчиком для беспроводных соединений
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Google прекратит сотрудничество с Пентагоном по проекту искусственного интеллекта для беспилотников
Дуров: Apple больше не блокирует Telegram
Флотилия из 56 надводных роботов прошла испытания в Китае
Canon спустя 81 год прекращает продажу пленочных фотокамер
ИТМО учредил стипендию для киберспортсменов
Дуров: Стикеры Telegram неправильно работают в iOS 11.4 из-за ограничений Apple
Матвиенко пригласит Цукерберга выступить перед Советом Федерации
В Петербурге протестируют оплату покупок с помощью селфи
«Яндекс» поможет бизнесу диалогами с Алисой
«Яндекс» показал свой первый гаджет
«При новой власти в Армении, возможно, уже не будут «отжимать»
«Фонтанка»: один день из жизни
Как госслужащие будут жить без айфонов
Сотовая связь подорожает на треть
«Аварии будут. И жертвы будут»
Полмиллиарда на глазок
«Евросеть» готовится к пластической операции
«Наша задача — указать Роскомнадзору, что его действия мешают бизнесу работать»
Нормально же играли. Роскомнадзор забанил геймеров
«Роскомнадзор дожмёт ситуацию с VPN»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербуржцы, помните: 2 июня может быть таким

Читатель

Смольный за день снёс 18 летних кафе в центре Петербурга

Не только забег и велопробег: что еще будет на ЗСД фесте

Новости компаний
Setl City
29.05.2018 17:00
Setl Group тестирует систему интерактивной визуализации квартир
Холдинг Setl Group проводит тестирование системы интерактивной визуализации квартир и коммерческих помещений для своих жилых комплексов. Она является частью технологии информационного моделирования, которая уже используется в Setl Group
Магазин "Кей"
28.05.2018 11:13
Что может предложить Smart TV сегодня – рассказывает КЕЙ
Телевизор, в описании которого можно встретить слова Smart-TV, оснащен сетевой картой, позволяющей подключать его к домашней сети и выходить в интернет, а также Wi-Fi-передатчиком для беспроводных соединений. Подробнее о технологии рассказывает КЕЙ
Магазин КЕЙ
25.05.2018 13:24
Что может предложить Smart TV сегодня – рассказывает КЕЙ
Наверное, ни для кого уже не секрет, что современный цифровой телевизор довольно далеко ушел от своего аналогового предка. Телевизор, в описании которого можно встретить слова Smart-TV, оснащен сетевой картой, позволяющей подключать его к домашней сети и выходить в интернет, а также Wi-Fi-передатчиком для беспроводных соединений
Фото предоставлено: http://mscpressarea.com/en_INT/image-bank
24.05.2018 11:12
Из Питера – плыть. Компания PAC GROUP рассказывает о морских круизах
Морские круизы из Санкт-Петербурга – это захватывающее путешествие в формате «все включено» на борту пятизвездочного лайнера со множеством развлечений, а также возможность увидеть сразу несколько стран
Магазин "Кей"
23.05.2018 12:22
Советы экспертов КЕЙ как продлить жизнь электронной книги
Такая вещь как электронная книга сегодня есть практически у каждого. Но, в отличие от обычной книги, требует больше ухода. О том, как продлить время службы гаджета, рассказали эксперты магазина КЕЙ
Фото: пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
23.05.2018 11:45
«Алмаз – Антей» представит ракетные комплексы и системы ПВО в Астане
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» презентует зенитные ракетные системы и радиолокационные комплексы на выставке вооружений «КАДЕКС – 2018». Она пройдет с 23 по 26 мая в Казахстане.
Магазин "Кей"
21.05.2018 15:28
Зарядное устройство – экономия и экологичность с КЕЙ
Без надежных аккумуляторов уже трудно представима работа многих девайсов – часы, дистанционные пульты управления, фото- и видеотехника, фонарики, радиоуправляемые игрушки
Фото предоставила компания ПАО «Группа ЛСР»
18.05.2018 17:18
В офисах продаж «Группы ЛСР» теперь можно посмотреть VR-фильм
Вы купили квартиру «Группы ЛСР» или только задумывайтесь об этом, но уже сейчас хотите знать, как будет выглядеть ваше приобретение? Взгляните на квартиру ЛСР глазами нескольких виртуальных героев фильма «Новоселье», с помощью 3D-очков.
Магазин "Кей"
10.05.2018 10:00
Обзор игры Far Cry от КЕЙ
Игры серии Far Cry выходят редко, однако это всегда качественное, захватывающее приключение в экзотическом месте Земного шара. Обзор игры подготовил для вас КЕЙ
Автор фото: Фёдорова Ульяна
04.05.2018 10:30
В Санкт-Петербурге открылся первый криптобутик «КриптоЮниверс»
Расположился бутик на втором этаже ТРЦ Питерлэнд по адресу Приморский пр. 72. Торжественное открытие состоялось 30 апреля в 10:00 утра. Первых гостей встречали с шарами и подарками.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.