Google прекратит сотрудничество с Пентагоном по проекту искусственного интеллекта для беспилотников

Американская корпорация Google не будет продлевать контракт с Минобороны США по внедрению искусственного интеллекта в военной сфере.

Как сообщил 1 июня CNN, договор действует до марта 2019 года. Затем сотрудничество прекратится.

Ранее около трёх тысяч работников Google в открытом письме призвали руководство корпорации отказаться от совместного проекта с Пентагоном. По их мнению, компания не должна зарабатывать на войне.

«Не должны помогать правительству США в ведении военной слежки, которая может привести к гибели людей», — говорилось в письме.

Речь идёт о проекте Maven. Программа позволяет распознавать изображение людей на снимках, сделанных с беспилотников. Сотрудники Google забеспокоились, что эти возможности могут быть использованы в военных целях.