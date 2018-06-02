Экранный Шерлок Холмс спас курьера от хулиганов за углом Бейкер-стрит

Сыгравший роль Шерлока Холмса актёр Бенедикт Камбербэтч отпугнул хулиганов от доставщика еды в Лондоне. Сцена произошла рядом с Бейкер-стрит — литературной пропиской великого сыщика из книги Конан Дойла.

Как пишет 2 июня The Sun, актер ехал по центру Лондона в такси вместе с женой. На улице Мерилебон он заметил, как четыре человека избивают велосипедиста-разносчика еды. Когда один из хулиганов ударил курьера бутылкой по голове, Камбербэтч выскочил из машины и потребовал от обидчиков оставить в покое свою жертву. После внезапного появления заступника нападавшие предпочли скрыться.

«Это был настоящий Шерлок Холмс, сражающийся с четырьмя бандитами за углом Бейкер-стрит», — рассказал изданию водитель такси.

Британский телесериал «Шерлок», который представляет собой вольную адаптацию произведений Артура Конан Дойла, вышел на экраны в 2010 году. Главные роли Шерлока Холмса и доктора Джона Ватсона исполнили Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен.