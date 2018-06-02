Козак: Снижение топливных акцизов не вызовет дыры в бюджете

Снижение акцизов на бензин и дизельное топливо не потребует сокращения расходов федерального бюджета, заявил вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, бюджет будет «отбалансирован».

«Есть понимание, как отбалансировать доходы и расходы федерального бюджета, это мы будем делать осенью <...>. Федеральный бюджет находится полностью в нашей власти, мы его отбалансируем, при этом нет необходимости сокращать расходы», — заявил Козак в интервью программе «Вести в субботу», которая выходит в эфир 2 июня.

Кроме того, Козак рассказал, что крупнейшие нефтяные компании дали гарантии, что зафиксируют цены на нефтепродукты по состоянию на 30 мая. «Договорились о том, что зафиксируем те цены, — во всяком случае, те компании, которые здесь участвовали, они взяли на себя такие обязательства, — которые были по состоянию на 30 мая. Требовать снижения невозможно: опять же, живем в рыночной экономике», — пояснил вице-премьер.

В среду, 30 мая, на совещании у Козака прошло обсуждение ситуации в нефтяной отрасли, на котором присутствовали представители крупнейших нефтяных компаний. На нем утвердили ранее озвученное снижение ставок акцизов на бензин и дизтопливо с 1 июня на 3 тыс. и 2 тыс. руб. за тонну, а также решение не повышать акцизы с 1 июля, как это предполагалось ранее (примерно на 700 руб. за тонну).

Козак оценивал, что объем выпадающих доходов бюджета от снижения ставок акцизов на бензин и дизельное топливо может составить 100 млрд руб. По его словам, правительству по силам их компенсировать за счет других источников. Вице-премьер уточнил, что решение принималось с пониманием того, что оно обернется дополнительной нагрузкой на бюджет и выпадающими доходами для регионов, но в правительстве это предусмотрели.

На снижение акцизов власти пошли, по словам Козака, с учетом прогнозов о повышении цен на моторное топливо на 30 % к концу года. Вице-премьер отметил, что стоимость топлива находится под давлением мировых цен.

«Экономический интерес всегда находит свою дорогу. Если сегодня сырую нефть гораздо выгоднее продавать на внешних рынках, то, естественно, они [нефтяники] либо будут повышать оптовые цены на нефть и нефтепродукты, либо торговать сырой нефтью», — пояснил он.