Каталония вышла из-под прямого управления Мадрида
13 новых членов каталонского правительства вступили в должность в Барселоне 2 июня. Это автоматически отменяет прямое правление Мадрида в Каталонии, введенное в конце октября 2017 года. Новое руководство приняло присягу, которую принял глава Женералитата Ким Торра. Он же предложил новому премьеру Испании Педро Санчесу начать переговоры.
«Мы должны сесть за стол, рискнем и будем вести переговоры, как правительство и правительство»,— цитирует Торру «Коммерсантъ».
Ранее сообщалось, что избранный главой каталонского правительства Ким Торра изменил текст присяги, которую принес при вступлении на свой пост. Он не упомянул короля Филиппа VI и конституцию Испании, поклявшись «исполнять обязанности председателя правительства преданно воле народа, представленного парламентом».
Справка:
Мадрид ввел в автономии прямое управление из столицы в ответ на попытку Каталонии выйти из состава Испании. После этого тогдашний глава каталонского правительства Карлес Пучдемон бежал из страны. На протяжении пяти месяцев политик скрывался в Бельгии, откуда периодически выезжал в другие европейские страны, чтобы читать лекции и участвовать в дискуссиях. В марте он прочел очередную лекцию в Хельсинкском университете (Финляндия) и на обратном пути в Бельгию был задержан в Германии. Сейчас он ждет там экстрадиции на родину.