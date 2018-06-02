Каталония вышла из-под прямого управления Мадрида

13 новых членов каталонского правительства вступили в должность в Барселоне 2 июня. Это автоматически отменяет прямое правление Мадрида в Каталонии, введенное в конце октября 2017 года. Новое руководство приняло присягу, которую принял глава Женералитата Ким Торра. Он же предложил новому премьеру Испании Педро Санчесу начать переговоры.

«Мы должны сесть за стол, рискнем и будем вести переговоры, как правительство и правительство»,— цитирует Торру «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что избранный главой каталонского правительства Ким Торра изменил текст присяги, которую принес при вступлении на свой пост. Он не упомянул короля Филиппа VI и конституцию Испании, поклявшись «исполнять обязанности председателя правительства преданно воле народа, представленного парламентом».