СК: В Москве задержан предполагаемый убийца друга Деда Хасана

Следственный комитет опровергает информацию прессы о том, что в Москве задержан предполагаемый киллер, убивший в 2013 году криминального авторитета Деда Хасана.

Как сообщает 2 июня ГСУ СК РФ столицы, действительно, в Москве задержан мужчина 36-ти лет. Ему вменяют три состава – покушение на убийство, убийство и незаконный оборот оружия.

"По версии следствия, днём 19 апреля 2012 года обвиняемый, находясь на улице Пресненский Вал, выстрелил из огнестрельного оружия в автомобиль «Тойота Ленд Крузер», где находился мужчина 1960 года рождения и женщина 1986 года рождения. От полученных ранений мужчина скончался на месте, а женщина выжила в результате своевременного оказания медицинской помощи", – говорится в официальном заявлении ведомства.

Сегодня суд принял решение об аресте фигуранта.

Таким образом, ГСУ косвенно подтвердило версию "Интерфакса" о том, что задержанному инкриминируют убийство не Деда Хасана, а его друга Ильгара Алиева. Самого вора в законе Аслана Усояна снайпер застрелил через год, в 2013-м. Исполнителя преступления искали среди военных, а заказчика — среди воров в законе. В 2016 году СМИ сообщали, что предполагаемый заказчик убийства убит в Стамбуле, о судьбе киллера не было известно.