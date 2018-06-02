Ганапольского и Киселева вызвали в СБУ после покушения на Бабченко

Журналисты Матвей Ганапольский (экс-"Эхо-Москвы") и Евгений Киселев (экс-"Итоги", "Герой дня"), уехавшие из Москвы в Киев, заявили, что были вызваны в Службу безопасности Украины. Состоявшаяся 1 июня встреча была посвящена безопасности людей, которых якобы хотят убить заказчики покушения на журналиста Аркадия Бабченко.

"Те, кто организовывали покушение на Бабченко, <…> безусловно, будут пытаться совершить реванш, поэтому всем надо быть внимательными", — цитирует Ганапольского "Медуза".

Он сообщил, что во время встречи "издалека" увидел полученный силовиками список потенциальных жертв. В нем 47 фамилий, а не 30, как сообщалось ранее.

Журналисты не подтвердили прямо, что их имена в списке присутствуют, но, по словам бывшего журналиста НТВ Киселева, он "и без этой встречи прекрасно понимал", что его фамилия там есть.

По данным СМИ, в СБУ также пригласили телеведущую Татьяну Даниленко, шеф-редактора Интернет-издания "Левый берег" Соню Кошкину, журналистов Османа Пашаева и Юрия Макарова.

Участники встречи подписали специальную бумагу о неразглашении.

Информацию о списке из 47 человек подтвердил генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, это "преимущественно известные украинские и экс-российские журналисты".

"Они уведомлены об опасности и организовывается их защита", — заявил Луценко.

В СБУ настаивают, что получили список в ходе спецоперации 29-30 мая, в ходе которой была инсценирована смерть журналиста и блогера Аркадия Бабченко.