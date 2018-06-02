Петербуржцы, помните: 2 июня может быть таким
Фотографии заснеженного города заполнили соцсети, а метеорологи не обещают прихода настоящего лета в северный город еще неделю. Пятого июня снова ожидается снегопад. Сегодня же в Норильске – до плюс пяти с дождем.
Все это выглядит несколько сюрреалистично на фоне раннего лета в Петербурге. Напомним, Северная столица в этом году побила 20-летний рекорд по солнечным дням, и этот май стал одним из самых теплых за период наблюдений.
Из +21 очень приятно посмотреть на освежающий Норильск:
Ну наконец-то лето :D #норильск #лето
Публикация от Анастасия Масликова (@anastasia_maslikova1101)
Публикация от Leonid Zverev (@leonid.zverev3)
Не, я конечно все понимаю север, крайний, но 2ИЮНЯ ЖЕ....🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️#лето#Норильск 😅🤷♂️
Публикация от Владимир Скрипкин (@vladimir_skripkin)