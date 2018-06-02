Петербуржцы, помните: 2 июня может быть таким

В противовес бьющей рекорды петербургской погоде, лето для жителей Норильска пришло вместе со снегопадом. Там природа решила удивить со знаком "минус".

Фотографии заснеженного города заполнили соцсети, а метеорологи не обещают прихода настоящего лета в северный город еще неделю. Пятого июня снова ожидается снегопад. Сегодня же в Норильске – до плюс пяти с дождем.

Все это выглядит несколько сюрреалистично на фоне раннего лета в Петербурге. Напомним, Северная столица в этом году побила 20-летний рекорд по солнечным дням, и этот май стал одним из самых теплых за период наблюдений.

Из +21 очень приятно посмотреть на освежающий Норильск:

#скучно#Норильск#Лето Публикация от Leonid Zverev (@leonid.zverev3) 1 Июн 2018 в 9:39 PDT

Публикация от Sergey (@denisenkose) 31 Май 2018 в 4:48 PDT

Публикация от НОРИЛЬСК в Instagram (@norilsk.online) 1 Июн 2018 в 10:04 PDT

Публикация от Евгения Никитина (@nikitina_evgenika) 1 Июн 2018 в 10:55 PDT