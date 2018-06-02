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02.06.2018 13:22

В тайнике на Загородном нашли обрез винтовки Мосина

Полиция задержала горожанина, хранившего обрез винтовки Мосина на чердаке в Адмиралтейском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 2 июня, в незаконном обороте оружия подозревают 26-летнего петербуржца. Работающий монтажником мужчина проживает на 10-й Красноармейской улице. Недалеко от своей квартиры он устроил схрон оружия. На чердаке одного из домов по Загородному проспекту полиция нашла обрез винтовки Мосина без заводского номера. 

31 мая владельца тайника задержали. Возбуждено уголовное дело по 222 статье УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Так как задержанный раскаялся, его отпустили под обязательство о явке.


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ЗСД фест - 02.06.2018 стартует забег и велопробег по Западному скоростному диаметру. Мы публикуем важные правила: выдача стартовых номеров (время выдачи, документы), за что могут снять с трассы и как сойти с дистанции самому.
«Победа»
31.05.2018 18:14
Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку
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Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
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