В тайнике на Загородном нашли обрез винтовки Мосина

Полиция задержала горожанина, хранившего обрез винтовки Мосина на чердаке в Адмиралтейском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 2 июня, в незаконном обороте оружия подозревают 26-летнего петербуржца. Работающий монтажником мужчина проживает на 10-й Красноармейской улице. Недалеко от своей квартиры он устроил схрон оружия. На чердаке одного из домов по Загородному проспекту полиция нашла обрез винтовки Мосина без заводского номера.

31 мая владельца тайника задержали. Возбуждено уголовное дело по 222 статье УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Так как задержанный раскаялся, его отпустили под обязательство о явке.