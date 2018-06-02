СМИ сообщили о задержании возможного убийцы Деда Хасана

О задержании предполагаемого убийцы криминального авторитета Деда Хасана сообщают утром 2 июня СМИ.

По данным "РЕН ТВ", подозреваемого задержали в Москве еще 31 мая. Операцию проводили сотрудники ФСБ. Наручники на него надели в ресторане "Белый дом". По информации телеканала, задержанному пока не предъявили обвинение в убийстве.

"Эхо Москвы" добавляет, что задержанный – 36-летний уроженец Азербайджана Гаджибаба Талыбханлы. Ранее он был охранником (и, по совместительству, стрелком) другого криминального авторитета, Ровшана Ленкоранского. Именно он мог быть киллером, устранившим Деда Хасана.

Как говорят, после смерти Ленкоранского, брат авторитета предоставил Гаджи две квартиры и бронированный джип для передвижений по Москве.

Напомним, Аслан Усоян (Дед Хасан) был убит в январе 2013 года. Его расстреляли из снайперской винтовки, когда он выходил из ресторана "Каретный двор" в центре Москвы. Киллер успел уйти до приезда силовиков. В мае 2015 года стало известно, что расследование дела приостановлено из-за того, что у следствия так и не появилось никакой информации о преступлении.