Ярмарка народных промыслов открылась в Ленэкспо

В Петербурге открылась первая за последние 105 лет выставка народных художественных промыслов и ремесел. «Невский ларец», проходящий в Ленэкспо до 3 июня, объединил более 100 компаний из 23 городов России, которые привезли знаменитые на весь мир изделия хохломской росписи и гжели, матрешек, оренбургские платки, художественное литье, деревянные сувениры.

На выставке можно познакомиться с историей и культурой ручного труда и кустарного производства, купить редкие и единственные в своем роде авторские сувениры и подарки. Жостовские подносы, кубачинское серебро, обереги ручной работы, текстильные, вязаные и кружевные костюмы, кованые и литые сувениры, витражи, декоративная мебель, предметы из стекла, хрусталя, кожи, керамики, фарфора, камня и кости, картины и ювелирные украшения, шелковые платки – можно выбрать оригинальные подарки или вещицы для личного пользования.

Участвуют более 100 компаний-производителей и мастеров: «Жостовская фабрика декоративной росписи» (Московская область), «Хохломская роспись» (Нижегородская область), «Гжельский фарфоровый завод» (Московская область), «Елецкие кружева (Липецкая область), «Елочка» (Московская область), «Карельские узоры» (Карелия), «Комбинат оренбургских платков» (Оренбург), «Узор» (Ленинградская область), «Мстерский ювелир» и «Гусевской хрустальный завод» (Владимирская область) и другие.

На «Невском ларце» можно не только купить уникальные предметы народного искусства, но и научиться делать их самостоятельно. В зоне мастер-классов опытные умельцы обучают гостей изготавливать брелоки из кожи, текстильную куклу «Берегиня», расписывать деревянные фигурки, плести небольшие корзины, рисовать пластилином.

На сцене – развлекательная программа: выступают театр ходулистов, хоры и танцевальные коллективы.

Выставка открыта в Ленэкспо по 3 июня. Вход бесплатный. В субботу выставка работает до 19.00, 3 июня – с 11.00 до 16.00.

Подробная информация и программа: http://larets.expoforum.ru/about