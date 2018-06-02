Выезд на встречку на Мебельной привёл к мощному лобовому удару. Ранены четверо

Четыре человека госпитализированы в результате ДТП в Приморском районе Петербурга, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

По предварительной информации, 2 июня в 9:36 на Мебельной улице, 47, мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем «КИА», выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с «Мерседесом».

Четверо получили тяжёлые травмы. Это предполагаемый виновник, водитель «КИА», а также три человека из «Мерседеса»: мужчина 1992 года рождения – водитель и женщины-пассажирки 1961 и 1962 годов рождения.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» объясняют, что виновник аварии объезжал строящуюся остановку, поэтому и выехал на встречку. Участница группы Екатерина добавляет деталей: «Возле стройки маршрутка встала для высадки пассажиров, ее решили объехать по встречке, через двойную сплошную. Но видимо, не убедились в безопасности маневра».

Местные жители отмечают, что это вторая авария в этом месте за последние дни: 28 мая, по их словам, столкнулись две машины, и одна из них от удара запрыгнула на кучу щебня.

По факту ДТП проводится проверка, точные обстоятельства выяснят дознаватели.