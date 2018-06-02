Найденные под Петербургом расчлененные останки пролили свет на дележку наследства братьями

Имущество превысило ценность семейных уз в петербургской семье. Ради квартиры и дачи брат, по версии следствия, зарезал брата. Довольствовался он кровавым наследством три года. Теперь ему предстоит расстаться с нажитым и переехать в казённые «палаты».

Как стало известно «Фонтанке» 2 июня, накануне в лесу во Всеволожском районе, недалеко от садоводства «Марс», из земли выкопали останки неизвестного мужчины. Позже полиция задержала предполагаемого убийцу. Им оказался 44-летний петербуржец.

Как полагает следствие, в феврале 2015 года он ножом зарезал своего 56-летнего брата. Затем с помощью угроз заставил жену помочь в расчленении трупа. Останки родственника вывез в лес и закопал.

Причиной расправы стал квартирный вопрос. С помощью убийства злоумышленник решил проблему наследства квартиры в Выборгском районе Петербурга и земельного участка в посёлке Лемболово. После смерти конкурента, имущество должно было достаться брату.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».