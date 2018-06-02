В Понтонном накрыли цех по производству "левых" сигарет

Цех, в котором производили и хранили тонны нелегально произведенных сигарет, обнаружили в Колпинском районе Петербурга. В продажу не попали более 20 тысяч пачек.

Как сообщили 2 июня в ГУ МВД по городу и области, незаконное производство выявили в поселке Понтонном. На складе на улице Пролетарской победы производили и хранили сигареты, похожие на товар известных марок, но имеющие признаки контрафакта.

"Из незаконного оборота изъята 21 тысяча пачек сигарет, 9 коробок сигарет (штучно), 16 коробок табака россыпью, сигаретная бумага в рулонах, упаковочный материал и электрооборудование для изготовления табачной продукции", – отметили в главке.

Возбуждено дело по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Часть сигарет отправили на экспертизу, часть передали на ответственное хранение.

Ранее сообщалось о том, что два года назад, в июне 2016-го, в Московском районе Петербурга закрыли цех, где нелегально производили сигареты. Тогда было изъято 32 тысячи пачек контрафакта. По итогам экспертизы было возбуждено уголовное дело.