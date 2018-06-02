Кремль, Ростральные колонны и Родина-мать: FIFA показала заставку ЧМ-2018

FIFA представила официальную заставку Чемпионата мира по футболу-2018.

В 44-секундном ролике зрители увидят достопримечательности российских городов, в которых пройдут игры мундиаля: Московский Кремль, Большой театр, храм Василия Блаженного, Ростральные колонны и Дворцовый мост в Петербурге, скульптуру «Родина-мать зовёт!» в Волгограде и т.д. Нашлось место в заставке и ракете с паровозом.

Видео: FIFA/YouTube

Ранее на YouTube выложили гимн чемпионата: песню Live It Up («Давайте жить на полную») исполнили известный актер Уилл Смит, певец Ники Джем и албанская исполнительница Эра Истрефи.

А за 100 дней до чемпионата Международная федерация футбола опубликовала официальный ролик, в котором поучаствовал Владимир Путин.