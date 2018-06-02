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02.06.2018 11:40

Кремль, Ростральные колонны и Родина-мать: FIFA показала заставку ЧМ-2018

FIFA представила официальную заставку Чемпионата мира по футболу-2018. 

В 44-секундном ролике зрители увидят достопримечательности российских городов, в которых пройдут игры мундиаля: Московский Кремль, Большой театр, храм Василия Блаженного, Ростральные колонны и Дворцовый мост в Петербурге, скульптуру «Родина-мать зовёт!» в Волгограде и т.д. Нашлось место в заставке и ракете с паровозом. 

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Видео: FIFA/YouTube

Ранее на YouTube  выложили гимн чемпионата: песню Live It Up («Давайте жить на полную») исполнили известный актер Уилл Смит, певец Ники Джем и албанская исполнительница Эра Истрефи. 

А за 100 дней до чемпионата Международная федерация футбола опубликовала официальный ролик, в котором поучаствовал Владимир Путин. 

Справка:

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.


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