Президент Сербии: Признание Крыма - выстрел себе в ногу
Президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему Сербия не признала Крым частью России. Как заявил глава государства в интервью французскому изданию Le Monde, признание означало бы, что его страна придерживается двойных стандартов, ведь на ее территории есть государство Косово, независимость которого сама Сербия не признает.
«Мы не признали Крым частью России. Если бы мы это сделали, это бы означало, что мы поддерживаем независимость Косово. Но поставьте себя на наше место. Кто из постоянных членов Совета Безопасности ООН поддерживает нашу территориальную целостность? Россия. Можем ли мы выстрелить себе в ногу?» — цитирует Вучича 2 июня РБК.
Он добавил, что Сербия будет развиваться как часть Евросоюза (республика пока не член ЕС), но это не противоречит курсу на дружбу с Россией.
В 2014 году Сербия не присоединилась к западным антироссийским санкциям, но если бы она состояла в ЕС, то была бы обязана следовать им как член сообщества.
Справка:
6 февраля Еврокомиссия опубликовала стратегию расширения Европейского союза на Западных Балканах. В ней говорилось, что Сербия и Черногория должны быть «потенциально готовы» к вступлению в ЕС в 2025 году. Остальным четырем странам региона (Албании, Македонии, Боснии и Герцеговине и Косово) в стратегии обещана «дополнительная поддержка» в их стремлении в Евросоюз. Сербия получила официальный статус кандидата в члены ЕС в 2012 году и с тех пор приводит свое законодательство в соответствие с европейскими требованиями.