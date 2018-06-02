ЛСР не причастна к строительству школы на юге Петербурга, где обрушилась лестница

«Группа ЛСР» не вела строительство школы в ЖК «София» на Южном шоссе в Петербурге, где накануне вечером в результате обрушения лестничного пролёта погиб рабочий.

«Этот участок был передан городу. Мы этот объект не строили», — заявили «Фонтанке» 2 июня в пресс-службе «Группы ЛСР».

Поздним вечером 1 июня в строящемся здании на Южном шоссе в районе 49-го дома при заливке бетона произошло обрушение лестничного марша. По данным МЧС, погиб один рабочий. В СМИ появлялась информация, что за возведение объекта отвечала компания ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», входящая в «Группу ЛСР».