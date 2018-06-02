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Русфонд
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02.06.2018 10:29

Помогите спасти сердце Никиты

Врожденный порок сердца у Никиты выявили в полгода. Тогда ему сделали первую операцию – установили протез митрального клапана. Спустя 13 лет состояние мальчика стало ухудшаться. Обследование показало, что клапан необходимо срочно менять. Саму операцию петербургские врачи проведут бесплатно, но дорогой протез нужно покупать за свой счет.
Помогите спасти сердце Никиты

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Никита Илатовский, 13 лет.

Врожденный порок сердца, спасет операция.

Требуются протез митрального клапана и аппарат для контроля свертываемости крови.

Не хватает 40 735 руб.

«В полгода во время планового обследования у сына выявили порок сердца – недостаточность митрального клапана: створки клапана не смыкались полностью. Из-за этого кровообращение было нарушено, левое предсердие сильно увеличено. В московской клинике Никите сделали операцию – установили протез митрального клапана. Лечение прошло успешно. Когда сыну было три года, мы переехали из Новгорода в Санкт-Петербург. С тех пор Никита наблюдается в Детской городской больнице (ДГБ) № 1, долгое время состояние сына оставалось стабильным.

Но в последнее время у Никиты часто возникают приступы одышки и усталости. Консультация показала, что левое предсердие опять увеличивается, пришло время менять протез митрального клапана. Как и в прошлый раз, операцию Никите сделают по госквоте, а вот клапан нужно приобрести самим. У нас нет такой возможности. Сыну также необходим прибор для ежедневного контроля свертываемости крови. Пожалуйста, помогите собрать необходимые средства! В семье трое детей, живем на небольшую зарплату мужа». Надежда Илатовская, Санкт-Петербург.

Кардиолог ДГБ № 1 Наталья Федорова (Санкт-Петербург):

«Никите требуется операция на открытом сердце по замене протеза митрального клапана. Кроме того, ребенок нуждается в постоянном приеме антикоагулянтов – препаратов, предотвращающих образование тромбов, – поэтому ему необходим аппарат коагучек, который позволяет контролировать скорость свертывания крови в домашних условиях».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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