Помогите спасти сердце Никиты
«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Никита Илатовский, 13 лет.
Врожденный порок сердца, спасет операция.
Требуются протез митрального клапана и аппарат для контроля свертываемости крови.
Не хватает 40 735 руб.
«В полгода во время планового обследования у сына выявили порок сердца – недостаточность митрального клапана: створки клапана не смыкались полностью. Из-за этого кровообращение было нарушено, левое предсердие сильно увеличено. В московской клинике Никите сделали операцию – установили протез митрального клапана. Лечение прошло успешно. Когда сыну было три года, мы переехали из Новгорода в Санкт-Петербург. С тех пор Никита наблюдается в Детской городской больнице (ДГБ) № 1, долгое время состояние сына оставалось стабильным.
Но в последнее время у Никиты часто возникают приступы одышки и усталости. Консультация показала, что левое предсердие опять увеличивается, пришло время менять протез митрального клапана. Как и в прошлый раз, операцию Никите сделают по госквоте, а вот клапан нужно приобрести самим. У нас нет такой возможности. Сыну также необходим прибор для ежедневного контроля свертываемости крови. Пожалуйста, помогите собрать необходимые средства! В семье трое детей, живем на небольшую зарплату мужа». Надежда Илатовская, Санкт-Петербург.
Кардиолог ДГБ № 1 Наталья Федорова (Санкт-Петербург):
«Никите требуется операция на открытом сердце по замене протеза митрального клапана. Кроме того, ребенок нуждается в постоянном приеме антикоагулянтов – препаратов, предотвращающих образование тромбов, – поэтому ему необходим аппарат коагучек, который позволяет контролировать скорость свертывания крови в домашних условиях».
Контакты для оказания помощи:
8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна
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Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".