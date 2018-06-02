В Купчино тушили полыхавшее здание

Полыхавшее здание тушили минувшей ночью во Фрунзенском районе Петербурга.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, огнеборцев вызвали на Белградскую улицу, 34, корпус 1, в семь минут третьего ночи 2 июня.

"В неэксплуатируемом здании обгорела обстановка на площади 50 кв. метров", – отметили в пресс-службе, добавив, что на ликвидацию ушел почти час.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Читатели "Фонтанки", живущие в Купчино, отмечают, что в районе до сих пор чувствуется сильный запах гари.