На юге Петербурга в строящемся здании школы произошло обрушение, погиб рабочий

Сильный грохот раздался со стороны строящейся школы во Фрунзенском районе Петербурга поздним вечером 1 июня.

По словам очевидцев, около 23.00 в здании на Южном шоссе, 49 произошло обрушение. «Раздаются сильные вопли и крики на нерусском языке. Строители бегают и выносят людей», — написали горожане в социальных сетях.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС, при заливке бетона произошло обрушение лестничного марша. Погиб один рабочий.

Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. В СМИ появлялась информация, что за возведение объекта отвечала компания ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», входящее в группу «ЛСР». Подрядчиком выступал ЗАО «Трест 101». Фирма должна была сдать объект в конце 2019 года.

В группе «ЛСР» «Фонтанке» сообщили, что изучают свою причастность к строительству объекта, а также все подробности инцидента.

Напомним, в мае прошлого года обрушилась крыша спортзала строящейся школы на улице Новая в Мурино. Тогда погиб 55-летний машинист компрессорной установки. По факту обрушения Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).