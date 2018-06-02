Жильцам дома на Народной разрешили вернуться в свои квартиры

Спасатели закончили аварийные работы в пятиэтажке Невского района Петербурга, где днём первого июня взорвался баллон с газом.

Специалисты укрепили стенку между подъездом и квартирой, установили снесённые взрывной волной двери и окна. К 23.20 работы завершили и собственникам разрешили вернуться домой, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС.

В квартире, где произошёл взрыв, найдено много баллончиков с различными газами. Сейчас там работают следователи. Собственник жилья, мастер по ремонту холодильников, находится в больнице. Родственницы, проживавшие с ним, отправлены ночевать к соседям и другим членам семьи.

Взрыв на Народной, 58, прогремел около половины четвёртого 1 июня. Причиной ЧП стала разгерметизация баллона с фреоном. Справиться с огнём удалось к 16.00. На время восстановительных работ часть жильцов переехала во временный пункт размещения.