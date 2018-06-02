Все - на ЗСД фест

Уже сегодня мы станем свидетелями, а некоторые — и активными участниками уникального многотысячного забега и велопробега по Западному скоростному диаметру Петербурга. На ЗСД фестиваль зарегистрировались 1115 бегунов и 4001 велосипедист.

Спортивная часть праздника начнется с 19.00 и продлится до полуночи.

А уже с 14.00 в стартовом городке ЗСД феста на Богатырском проспекте, 42, (пространство рядом с гипермаркетом «О’КЕЙ») будет весело и интересно. Вас ждут выступления артистов, лекции, спортивные мастер-классы, семейные турниры, прочие активности и ценные призы от партнеров фестиваля. Подробная программа ЗСД фестиваля ЗДЕСЬ.

Призов и подарков у нас хватит на всех! Весь фестивальный день мы проводим конкурс в соцсетях на лучший пост с фотографией с фестиваля ЗСД фест. Все очень просто: приходи, фотографируй, делись и ставь хештеги #zsdfest, #зсдфест

Набравший большее количество лайков и репостов получает призы от организаторов и партнеров фестиваля, а также гарантированное бесплатное участие в ЗСД фесте в беге и велопробеге в будущем году. И этот приз, наверное, самый желанный, потому как слоты на забег и велопробег в этом году кончились очень быстро, и не все желающие успели зарегистрироваться.

Для зарегистрированных участников забега и велопробега напоминаем правила участия в забеге и велопробеге: ПРАВИЛА.

В забеге и велопробеге допускают участников только со стартовыми номерами. Их можно получить 2 июня на фестивале только лично. За передачу номеров другому участнику предусмотрена дисквалификация.

Без регистрации выход на ЗСД запрещен. Входная зона охраняется оргкомитетом и сотрудниками ЧОП.

Пункты регистрации находятся в стартовом городке Фестиваля ЗСД на Богатырском проспекте, 42, рядом с гипермаркетом «О’КЕЙ».

Бегуны смогут получить стартовый пакет с 15:00 до 18:00. Нужно будет показать паспорт и оригинал медицинского заключения, выданного не раньше 2 декабря 2017 года.

Проход бегунов в зону старта откроется в 19:00. Старт в 19:30. Гонка продлится 1,5 часа.

Велосипедисты могут получить номер с 15:00 и строго до 21:00 по паспорту. Колонна стартует в 22.00.

На трассу не пустят участников в состоянии алкогольного опьянения. Нельзя проносить колюще-режущие предметы, газовые баллоны и спиртные напитки.

Полные правила для участников опубликованы по этой ссылке. (Чтение занимает не больше двух минут.)

Напомним, что центральный участок ЗСД 2 июня с 16 до 24 часов будет закрыт для автомобилей от Богатырского проспекта до Екатерингофки.

Все о перекрытиях и путях объезда читайте в материале "Фонтанки".

С 18.50 уникальный многотысячный забег и велопробег по Западному скоростному диаметру Петербурга, самые яркие моменты фестиваля ЗСД в режиме онлайн будет комментировать Федор Погорелов. Прямую трансляцию с десятка камер можно смотреть на сайте интернет-газеты "Фонтанка.ру", в наших социальных сетях и на канале "Теледом" – через кабельные сети и спутник.

Фестиваль ЗСД организовала "Фонтанка.ру" совместно с городским комитетом по туризму и оператором ЗСД – ООО «Магистраль Северной столицы». Единственная возможность оказаться на ЗСД без автомобиля состоялась благодаря губернатору Георгию Полтавченко, включившему фестиваль в программу празднования Дня города. Инновационный партнер мероприятия – ПАО «Газпром нефть». Официальные партнеры – холдинг Setl Group, СРО А «Объединение строителей СПб», ПАО «МегаФон», гипермаркет «О’КЕЙ».