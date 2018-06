Дуров: Apple больше не блокирует Telegram

Компания Apple больше не блокирует обновление Telegram. Об этом 1 июня сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Восхитительные новости — Apple только что успешно проверила наше последнее обновление для Telegram iOS, и мы можем загрузить новую версию с долгожданными обновлениями и улучшениями в AppStore», – написал Дуров в своем Telegram-канале. В Twitter он также поблагодарил за такое решение всю компанию Apple и лично ее главу Тима Кука.

Thank you @Apple and @tim_cook for letting us deliver the latest version of @telegram to millions of users, despite the recent setbacks.