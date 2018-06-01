Еще
00:17 03.06.2018
Пришлите свою новость!
02/06
Названы дата и время прощания с режиссером Юрием Томошевским
02/06
Очевидцы: Брошенная сигарета вызвал пожар в многоэтажке на Льва Мациевича
02/06
Быстрее всех по ЗСД: стали известны победители забега
02/06
В Петербурге спустя месяц участника первомайского шествия с флагами отправили в спецприёмник на 10 суток
02/06
Корреспондент РИА Новости заявила о попытке СБУ завербовать ее
02/06
Старт фестиваля ЗСД
02/06
В Петербурге арестованы предполагаемые душители таксистов
02/06
Комстрой: Работы в детсаду, где обрушилась лестница, вели без уведомления заказчика
02/06
Режиссера Местецкого задержали в Москве на акции в защиту Сенцова
02/06
СМИ: ЦБ Кипра потребовал от банков закрыть счета офшорных компаний
02/06
В Петербурге появится музей Стругацких
02/06
Полиция задержала активистов с флагом Украины у Петроградского районного суда
02/06
В Госдуме заявили о трех летчиках, без вести пропавших в Афганистане в 1987 году
02/06
Гидрогелевые шарики отправили в больницу 15 детсадовцев в Тольятти
02/06
«Мазда» и «Тойота» не поделили дорогу в Зеленогорске, пострадали четверо
02/06
Мария Шарапова разгромила шестую ракетку мира на «Ролан Гаррос»
02/06
Тысячи рижан вышли на улицу, борясь за право учиться на русском языке
02/06
Лукашенко заявил о нагнетании силового противостояния у границ Белоруссии
02/06
Google прекратит сотрудничество с Пентагоном по проекту искусственного интеллекта для беспилотников
02/06
Экранный Шерлок Холмс спас курьера от хулиганов за углом Бейкер-стрит
02/06
Козак: Снижение топливных акцизов не вызовет дыры в бюджете
02/06
Каталония вышла из-под прямого управления Мадрида
02/06
СК: В Москве задержан предполагаемый убийца друга Деда Хасана
02/06
«Dva vodka spasiba»: Бельгийцы записали клип к ЧМ в России
02/06
Ганапольского и Киселева вызвали в СБУ после покушения на Бабченко
02/06
В тайнике на Загородном нашли обрез винтовки Мосина
02/06
Все - на ЗСД фест
02/06
«Новокрестовскую» и «Беговую» открыли
02/06
«Новокрестовская» и «Беговая» закрыты из-за постороннего предмета на путях
02/06
Посторонний предмет остановил поезда от «Приморской» до «Беговой»
02/06
На КАД закроют съезды: сначала на Волхонское, а потом к «Рыбацкому» и «Пролетарской»
02/06
СМИ сообщили о задержании возможного убийцы Деда Хасана
02/06
Кремль, Ростральные колонны и Родина-мать: FIFA показала заставку ЧМ-2018
02/06
Выезд на встречку на Мебельной привёл к мощному лобовому удару. Ранены четверо
02/06
Найденные под Петербургом расчлененные останки пролили свет на дележку наследства братьями
02/06
В Понтонном накрыли цех по производству "левых" сигарет
02/06
Президент Сербии: Признание Крыма - выстрел себе в ногу
02/06
ЛСР не причастна к строительству школы на юге Петербурга, где обрушилась лестница
02/06
В Купчино тушили полыхавшее здание
02/06
«Пилот», «Ва-Банкъ» и Billy's Band споют песни Высоцкого на Дворцовой
02/06
Эксперты «Одноклассников» и «МегаФона» бесплатно научат защите от манипуляций данными
02/06
В Петербург привезли японского «Слона»
02/06
В Музее стрит-арта смешают техно и визуальные искусства
02/06
На юге Петербурга в строящемся здании школы произошло обрушение, погиб рабочий
02/06
Жильцам дома на Народной разрешили вернуться в свои квартиры
01/06
Дуров: Apple больше не блокирует Telegram
01/06
Путин похвастался лимузином перед наследным принцем Абу-Даби и Кадыровым
01/06
«Они плюнули мне в душу»: протестующие в Грузии требуют отставки правительства
01/06
В Петербурге на акции в поддержку Сенцова задержали троих
01/06
Протесты против фан-зоны ЧМ-2018 у МГУ обернулись уголовным делом
01/06
МЧС укрепляет стену в квартире на Народной, где взорвался баллон с газом
01/06
Трамп: Встреча с Ким Чен Ыном 12 июня будет «успешным процессом»
01/06
Генпрокурор Украины: Организаторы покушения на Бабченко собирались убить 47 человек
01/06
Декларации ректоров: глава СПбГУ женился, сопредседатель штаба Путина стал богаче
01/06
Сбербанк: Наши сотрудники обнаружили пропажу «денег Захарченко»
01/06
Джоан Роулинг напишет новую детскую книгу
01/06
В Рособрнадзоре отрицают утечки из ЕГЭ по математике
01/06
«Волшебная структура таракана»: в центре Петербурга появились обэриутские таблички
01/06
На развязке КАД с Таллинским шоссе закроют съезды
01/06
Вороны открыли сезон охоты на людей на канале Грибоедова
01/06
В Европе перестали работать карты Visa
01/06
Визы Омана россиянам выдадут на границе
01/06
Фестиваль ЗСД закроет движение транспорта на участке магистрали
01/06
Международные федерации журналистов осудили кампанию Киева по запугиванию сотрудников СМИ
01/06
Май в Финляндии побил все погодные рекорды
01/06
США поторопят ФРГ с размещением своих противоракет
01/06
«Фонтанка» за 60 секунд - 28 мая — 1 июня
01/06
Как помочь Адилбеку, спасавшему детей на КАД
Предыдущие новости
Архив материалов
ЗСДфест
Версия для печати
02.06.2018 22:42

Быстрее всех по ЗСД: стали известны победители забега

На старт забега ЗСД феста вечером 2 июня вышли 987 бегунов, чтобы преодолеть 10 километров по красивейшей и уникальной трассе Петербурга - Западному скоростному диаметру.
Быстрее всех по ЗСД: стали известны победители забега

Самые быстрые 54 мужчины и женщины от 18 до 60+ в награждены медалями и призами от организаторов и партнеров ЗСД фестиваля. 

Быстрее всех по ЗСД: стали известны победители забега

Актриса Карина Разумовская вручила первый спецприз Михаилу Быкову за ролик в инстаграме – победителя выбирали по хэштэгу "ЗаСиДелись". В награду Михаил получил велосипед:

 

Пост для тех, кто засиделся и хочет выиграть велосипед! Предлагаю всем немного размяться. Запускаю флешмоб в поддержку спортивного фестиваля @ZSDfest2018. Прямо сейчас, где бы вы ни находились, в троллейбусе, в офисе или в очереди в магазине, двигайтесь! Пробегитесь на месте, сделайте пару приседаний или попрыгайте. Не забудьте снять это на видео, выложить в Instagram с хештегами #ЗаСиДелись, #zsdfest и отметить друга, пусть тоже разомнется. А я буду следить за вами) В конце выберу самую лучшую разминку и вручу победителю Stinger Reload D 2017 от @Alienbikeshop) @a.ivaschenkov подозреваю, что ты засиделся? Вставай, передаю эстафету тебе!

Публикация от Миша Быков (@misha.bykov)

Еще один сюрприз ждал участника забега под "несчастливым" номером 13 – при регистрации в стартовый пакет был вложен сертификат на самокат от «ВелоДрайв». Его обладателем стала девушка по имени Ольга. Вручавший ей приз глава компании "ВелоДрайв" поздравил всех любителей бега и велоспорта с тем, что "в нашем городе появился новый праздник, когда удалось победить автомобилистов и закрыть ЗСД".

Смотреть в новом окне

Итоговый зачет участников гонки:

Женщины:

I место: 39:13:65 Вероника Алексахина

II место 40:00:45 Анастасия Редина

III место 42:28:91 318 Дарья Анисимова

Быстрее всех по ЗСД: стали известны победители забега

Мужчины:

I место 31:27:13 Артур Бурцев

II место 32:12:29 Денис Васильев

III место 32:33:50 Владимир Пономарев

Победитель Артур Бурцев рассказал свой секрет победы: «Было очень приятно бежать навстречу болельщикам, все подбадривали».

Полный список победителей ЗСД феста во всех возрастных категориях смотрите ЗДЕСЬ.

Галерея ВСЕХ победителей и призеров фестиваля:

Быстрее всех по ЗСД: стали известны победители забега

За честное судейство и хронометраж на ЗСД фесте отвечает 3Sport – команда организаторов массовых стартов международного уровня. По правилам состязаний, в абсолютном зачете победил участник, первый пришедший на финиш (gun time). Победители и призеры по возрастным категориям определялись по чистому времени прохождения дистанции (net time).

"Фонтанка" поздравляет всех бегунов с удачным финишем. Ведь ЗСД фест живет по олимпийскому принципу – главное не победа, а участие.

Быстрее всех по ЗСД: стали известны победители забега

Участникам забега, которые решили пробежаться по ЗСД не для рекордов и медалей, а для впечатлений и  общего тонуса, на трассе помогала команда из 10 пейсмейкеров – бегунов, задающих темп. Они были ориентиром, чтобы выбрать оптимальную скорость. Пейсмейкеров можно было отличить по бандане и 3 воздушным шарам в руке. 

У бегунов-спортсменов в этот день также есть возможность побороться за Суперкубок «Пробеги Петербург». В забеге подтвердили участие 86 марафонцев, которые нацелены пробежать три городских забега меньше, чем за сутки.

Подведение результатов Кубка и награждение будут проходить в стартовом городке ночного Трейла в 04:00. 

Фестиваль ЗСД проходит впервые, в рамках празднования Дня города. С 14 часов в стартовом городке на Богатырском проспекте, 42, рядом с гипермаркетом «О’КЕЙ», проходят лекции, спортивные турниры и мастер-классы, на главной сцене – сменяют друг друга артисты.

Фестиваль ЗСД организовали «Фонтанка.ру» совместно с городским комитетом по туризму и оператором ЗСД – ООО «Магистраль Северной столицы». Единственная возможность оказаться на ЗСД без автомобиля состоялась благодаря губернатору Георгию Полтавченко, включившему фестиваль в программу празднования Дня города. Инновационный партнер мероприятия – ПАО «Газпром нефть». Официальные партнеры – холдинг Setl Group, СРО А «Объединение строителей СПб», ПАО «МегаФон», гипермаркет «О’КЕЙ». 

 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
01.06.2018 21:08

Участникам ЗСД феста: правила участия в забеге и велопробеге

ЗСД фест - 02.06.2018 стартует забег и велопробег по Западному скоростному диаметру. Мы публикуем важные правила: выдача стартовых номеров (время выдачи, документы), за что могут снять с трассы и как сойти с дистанции самому.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Быстрее всех по ЗСД: стали известны победители забега
Старт фестиваля ЗСД
Все - на ЗСД фест
Участникам ЗСД феста: правила участия в забеге и велопробеге
Не только забег и велопробег: что еще будет на ЗСД фесте
ЗСД фест: что делать, если не успел получить стартовый номер?
Бегунов и велосипедистов ЗСД-феста будут сопровождать врачи Euromed Express
Из желающих получить стартовые номера на велопробег по ЗСД организовалась очередь
ЗСД Фестиваль: внимание на старт
Фестиваль ЗСД: беги и смотри
Фестиваль ЗСД крупным планом
Все о суперкубке «Пробеги Петербург»
На ЗСДфесте научат правильно бегать и плавать
15 способов удивить на ЗСД
ИНСТРУКЦИЯ: Как стать участником забега и велопробега ЗСДфеста
Пробеги Петербург – возьми суперкубок
У Фестиваля ЗСД появилось лицо. Совершенно прекрасное
ЗСД отдадут любителям бега и велосипедистам
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Быстрее всех по ЗСД: стали известны победители забега

Старт фестиваля ЗСД

кадр из видео/instagram.com

Петербуржцы, помните: 2 июня может быть таким

Новости компаний
01.06.2018 21:08
Участникам ЗСД феста: правила участия в забеге и велопробеге
ЗСД фест - 02.06.2018 стартует забег и велопробег по Западному скоростному диаметру. Мы публикуем важные правила: выдача стартовых номеров (время выдачи, документы), за что могут снять с трассы и как сойти с дистанции самому.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.