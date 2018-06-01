Быстрее всех по ЗСД: стали известны победители забега

На старт забега ЗСД феста вечером 2 июня вышли 987 бегунов, чтобы преодолеть 10 километров по красивейшей и уникальной трассе Петербурга - Западному скоростному диаметру.

Самые быстрые 54 мужчины и женщины от 18 до 60+ в награждены медалями и призами от организаторов и партнеров ЗСД фестиваля.

Актриса Карина Разумовская вручила первый спецприз Михаилу Быкову за ролик в инстаграме – победителя выбирали по хэштэгу "ЗаСиДелись". В награду Михаил получил велосипед:

Еще один сюрприз ждал участника забега под "несчастливым" номером 13 – при регистрации в стартовый пакет был вложен сертификат на самокат от «ВелоДрайв». Его обладателем стала девушка по имени Ольга. Вручавший ей приз глава компании "ВелоДрайв" поздравил всех любителей бега и велоспорта с тем, что "в нашем городе появился новый праздник, когда удалось победить автомобилистов и закрыть ЗСД".

Итоговый зачет участников гонки:

Женщины:

I место: 39:13:65 Вероника Алексахина

II место 40:00:45 Анастасия Редина

III место 42:28:91 318 Дарья Анисимова

Мужчины:

I место 31:27:13 Артур Бурцев

II место 32:12:29 Денис Васильев

III место 32:33:50 Владимир Пономарев

Победитель Артур Бурцев рассказал свой секрет победы: «Было очень приятно бежать навстречу болельщикам, все подбадривали».

Полный список победителей ЗСД феста во всех возрастных категориях смотрите ЗДЕСЬ.

Галерея ВСЕХ победителей и призеров фестиваля:

За честное судейство и хронометраж на ЗСД фесте отвечает 3Sport – команда организаторов массовых стартов международного уровня. По правилам состязаний, в абсолютном зачете победил участник, первый пришедший на финиш (gun time). Победители и призеры по возрастным категориям определялись по чистому времени прохождения дистанции (net time).

"Фонтанка" поздравляет всех бегунов с удачным финишем. Ведь ЗСД фест живет по олимпийскому принципу – главное не победа, а участие.

Участникам забега, которые решили пробежаться по ЗСД не для рекордов и медалей, а для впечатлений и общего тонуса, на трассе помогала команда из 10 пейсмейкеров – бегунов, задающих темп. Они были ориентиром, чтобы выбрать оптимальную скорость. Пейсмейкеров можно было отличить по бандане и 3 воздушным шарам в руке.

У бегунов-спортсменов в этот день также есть возможность побороться за Суперкубок «Пробеги Петербург». В забеге подтвердили участие 86 марафонцев, которые нацелены пробежать три городских забега меньше, чем за сутки.

Подведение результатов Кубка и награждение будут проходить в стартовом городке ночного Трейла в 04:00.

Фестиваль ЗСД проходит впервые, в рамках празднования Дня города. С 14 часов в стартовом городке на Богатырском проспекте, 42, рядом с гипермаркетом «О’КЕЙ», проходят лекции, спортивные турниры и мастер-классы, на главной сцене – сменяют друг друга артисты.

Фестиваль ЗСД организовали «Фонтанка.ру» совместно с городским комитетом по туризму и оператором ЗСД – ООО «Магистраль Северной столицы». Единственная возможность оказаться на ЗСД без автомобиля состоялась благодаря губернатору Георгию Полтавченко, включившему фестиваль в программу празднования Дня города. Инновационный партнер мероприятия – ПАО «Газпром нефть». Официальные партнеры – холдинг Setl Group, СРО А «Объединение строителей СПб», ПАО «МегаФон», гипермаркет «О’КЕЙ».