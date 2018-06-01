Путин похвастался лимузином перед наследным принцем Абу-Даби и Кадыровым

Президент России Владимир Путин показал наследному принцу Абу-Даби Мухаммаду аль-Нахайяну новый лимузин проекта «Кортеж».

Демонстрация прошла 1 июня после переговоров в Кремле. Принц сел на заднее сиденье лимузина, а Путин похвастался, что места в «Кортеже» даже больше, чем в «мерседесе». Во время демонстрации произошел любопытный разговор между президентом России и главой Чечни Рамзаном Кадыровом.

Путин: У вас нет такого?

Кадыров: Нет пока

Путин: Плохо работаете.

Кадыров: Главное, что у вас есть!

«Немного побольше, чем мерседес»: Путин показал наследному принцу Абу-Даби свой лимузин «Кортеж» pic.twitter.com/V13XKnAFJh — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 июня 2018 г.

Напомним, 1 июня Путин принял в Кремле наследного принца Абу-Даби. По итогам переговоров была подписана декларация о стратегическом партнерстве между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами.