Путин похвастался лимузином перед наследным принцем Абу-Даби и Кадыровым
Президент России Владимир Путин показал наследному принцу Абу-Даби Мухаммаду аль-Нахайяну новый лимузин проекта «Кортеж».
Демонстрация прошла 1 июня после переговоров в Кремле. Принц сел на заднее сиденье лимузина, а Путин похвастался, что места в «Кортеже» даже больше, чем в «мерседесе». Во время демонстрации произошел любопытный разговор между президентом России и главой Чечни Рамзаном Кадыровом.
Путин: У вас нет такого?
Кадыров: Нет пока
Путин: Плохо работаете.
Кадыров: Главное, что у вас есть!
«Немного побольше, чем мерседес»: Путин показал наследному принцу Абу-Даби свой лимузин «Кортеж» pic.twitter.com/V13XKnAFJh— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 июня 2018 г.
Напомним, 1 июня Путин принял в Кремле наследного принца Абу-Даби. По итогам переговоров была подписана декларация о стратегическом партнерстве между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Справка:
Напомним, в рамках проекта «Кортеж» НАМИ совместно с немецкой фирмой Porsche Engineering спроектировал единую модульную платформу, на которой создано семейство автомобилей под брендом Aurus. В него входит президентский бронированный лимузин, обычный представительский седан под общим названием «Сенат», большой вэн «Арсенал» и внедорожник «Комендант». На флагманском автомобиле линейки – бронированном лимузине – Владимир Путин приехал на свою инаугурацию в Кремль 7 мая. Премьера всех машин семейства «Аурус» должна состояться на Московском автосалоне в августе этого года. Приём коммерческих заказов стартует в конце августа – начале сентября. Серийные автомобили проекта «Кортеж» будут стоить не менее 10 миллионов рублей.