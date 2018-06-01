Дан старт фестивалю ЗСД

Тысячи любителей здорового образа жизни собрались на фестивальной площадке на Богатырском проспекте, 42, чтобы стать участниками и зрителями уникального забега и велопробега по центральному участку Западного скоростного диаметра.

На ЗСД фестиваль зарегистрировались 1115 бегунов и 4001 велосипедист.

Уникальное для Петербурга действо будет разворачиваться прямо на ваших глазах. Более десяти камер онлайн покажут бегунов и велосипедистов, которым предстоит покорить красивейшую из трасс Петербурга с видами на залив, новый стадион, «Лахта-центр» и белоснежные вантовые мосты. Комментировать происходящее в открытой студии "Фонтанки" будет Федор Погорелов и его гости. В их числе – первые лица города, олимпийские чемпионы и непосредственно марафонцы, которые решились пробежать и проехать многокилометровую трассу по ЗСД.

Прямую трансляцию смотрите ЗДЕСЬ.

Старт ЗСД фестивалю дали вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Кучерявый, вице-губернатор Ленинградской области Дмитрий Ялов, генеральный директор компании "Магистрали северной столицы" Алексей Бнатов, главный редактор интернет-газеты "Фонтанка.ру" Александр Горшков, а также трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Казанкина.

Открытие фестиваля украсили аккомпанемент Olympic brass и флаговое шоу творческой группы «Прана».

Открывая фестиваль, вице-губернатор Михаил Кучерявый порадовался, что зарегистрировалось много семейных команд и команд от компаний, он особо отметил, что на старт приходят с маленькими детьми, и пожелал участникам побед.

Его коллега из Ленинградской области Дмитрий Ялов и сам бежит сегодня под номером 971. По его словам, нет лучшего способа снять стресс, чем побегать. Чиновник предложил участникам привести на следующий год по одному другу, чтобы бегунов было хотя бы столько же, сколько и велосипедистов.

Глава "МСС" Алексей Бнатов поделился планами на будущее: он рассчитывает, что соревнование вырастет до международного уровня, что превратится в событие, на которое записываются за годы вперед. Кроме того, он не исключает, что уже на следующий год будет проведен триатлон (плавание, велосипед и бег). Более того, по его словам, трасса позволяет, так что можно замахнуться и на марафон.

Главред "Фонтанки" Александр Горшков процитировал Петра Великого: "Небывалое бывает". Так, по его словам, небывалое случится в Петербурге уже в ближайшие минуты, и центральный участок, недоступный ранее для пешеходов и велосипедистов, станет доступным. И понадеялся, что произойдет это не в последний раз.

Олимпийская чемпионка Татьяна Казанкина призналась, что очень завидует бегунам – они будут первыми, кто побежит по ЗСД, и пожелала получать наслаждение от бега, от преодоления себя и сказала, что начнет готовиться, чтобы самой пробежать по ЗСД.

В 19:30 стартует забег. Многие нацелены на результат, чтобы показать лучшее время прохождения трассы в 10 километров.

54 мужчины и женщины (юниоров на трассе не будет — возрастной ценз состязаний 16+) получат медали за 1-3 место в возрастных категориях от 18 до 60+.

Награждение победителей забега состоится позже в стартовом городке, после подведения итогов.

Участникам забега, которые решили пробежаться по ЗСД не для рекордов и медалей, а для впечатлений и общего тонуса, на трассе будет помогать команда из 10 пейсмейкеров – бегунов, задающих темп. Они поддержат участников по ходу дистанции. Каждый из них пробегает 10 км за определенное время: 40 мин, 50 мин, 1 час. Участники забега могут ориентироваться на них, чтобы выбрать оптимальную скорость. Пейсмейкеров можно будет отличить по бандане и 3 воздушным шарам в руке.

У бегунов-спортсменов в этой день также есть возможность побороться за Суперкубок «Пробеги Петербург». В забеге подтвердили участие 86 марафонцев, которые нацелены пробежать три городских забега меньше, чем за сутки.

Подведение результатов Кубка и награждение будут проходить в стартовом городке ночного Трейла в 04:00.

В 22 часа стартует велопробег. Его участники проедут 20 км, до вантового моста через Корабельный фарватер и вернутся на Богатырский. Движение по ЗСД восстановят после полуночи.

Фестиваль ЗСД проходит впервые, в рамках празднования Дня города. С 14 часов в стартовом городке на Богатырском проспекте, 42, рядом с гипермаркетом «О’КЕЙ», проходят лекции, спортивные турниры и мастер-классы, на главной сцене – сменяют друг друга артисты.

Фестиваль ЗСД организовали «Фонтанка.ру» совместно с городским комитетом по туризму и оператором ЗСД – ООО «Магистраль Северной столицы». Единственная возможность оказаться на ЗСД без автомобиля состоялась благодаря губернатору Георгию Полтавченко, включившему фестиваль в программу празднования Дня города. Инновационный партнер мероприятия – ПАО «Газпром нефть». Официальные партнеры – холдинг Setl Group, СРО А «Объединение строителей СПб», ПАО «МегаФон», гипермаркет «О’КЕЙ».