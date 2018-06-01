«Они плюнули мне в душу»: протестующие в Грузии требуют отставки правительства

Участники акции протеста, которая проходит в центре Тбилиси, потребовали отставки грузинского правительства во главе с премьер-министром Георгием Квирикашвили.

Об этом 1 июня пишет «Спутник». Напомним, протесты начались из-за слишком мягкого, по мнению общественности, приговора за убийство подростка. Отец убитого школьника Заза Саралидзе заявил на митинге, что «пока система не разрушится», он с площади не уйдет.

«Лично я требую отставки этого правительства, потому что они плюнули мне в душу… Пусть незамедлительно выйдет Квирикашвили и сделает заявление об отставке. И не только Квирикашвили, а избранное им правительство. Абсолютно все», – сказал Саралидзе.

На площади перед грузинским парламентом собрались многие, кто потерял своих родных и обвиняет прокуратуру в необъективном расследовании.

Руководитель неправительственной организации «Центр реформирования правоохранителей» Звиад Куправа заявил, что вступать в переговоры с властями протестующие не планируют.

«Обращаюсь к премьеру — не злоупотребляйте авторитетом Патриарха. Мы ни в каком формате не сядем за стол переговоров с властью. Кроме одного – переговорщиком между нами и премьером будет только народ», – сказал Куправа.

Протест начался в Тбилиси 31 мая — после того, как суд оправдал одного из задержанных за убийство Давида Саралидзе.

Сам конфликт между учащимися 9 и 11 классов произошел еще 1 декабря 2017 года. Драка переросла в поножовщину, в итоге которой погибли 16-летние Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили.