В Петербурге на акции в поддержку Сенцова задержали троих
Троих человек задержала полиция во время акции в поддержку голодающего украинского режиссёра Олега Сенцова в Петербурге 1 июня. Об этом «Фонтанке» рассказала активистка Ольга Смирнова.
Акция проходила на Невском проспекте рядом с улицей Малой Садовой. По словам Смирновой, сначала задержали художницу Елену Осипову, ей предъявили обвинение в нарушении проведения публичного мероприятия. Затем полиция заинтересовалась Владимиром Иванютенко. Иногороднему оппозиционеру при задержании обратили внимание на проблемы с регистрацией. Активистов отвезли в 78-й отдел полиции.
Позже в 43-й отдел отправили участника движения «Солидарность» Всеволода Нелаева. Его задержали за участие в шествии с флагами на 1 мая.
Кроме полиции, по словам Смирновой, мероприятие посетили «нодовцы», которые вставали рядом с активистами и пытались их провоцировать. Всего поддержать Сенцова вышли около 40 человек.
Напомним, 14 мая осужденный на 20 лет по обвинению в терроризме режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку.
Справка:
В 2015 году режиссер Олег Сенцов получил 20 лет в колонии строгого режима по приговору Северо-Кавказского окружного военного суда. Ему вменили создание террористического сообщества, совершение двух терактов в Крыму и подготовку ещё к двум, а также незаконный оборот оружия и взрывчатки. В марте 2016 года режиссера этапировали в колонию. Верховный суд сначала оставил приговор без изменений, а в июне 2016 года отказался его пересматривать. В сентябре 2017 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко назначил Сенцову государственную стипендию как выдающемуся деятелю культуры и искусства.