В Петербурге на акции в поддержку Сенцова задержали троих

Троих человек задержала полиция во время акции в поддержку голодающего украинского режиссёра Олега Сенцова в Петербурге 1 июня. Об этом «Фонтанке» рассказала активистка Ольга Смирнова.

Акция проходила на Невском проспекте рядом с улицей Малой Садовой. По словам Смирновой, сначала задержали художницу Елену Осипову, ей предъявили обвинение в нарушении проведения публичного мероприятия. Затем полиция заинтересовалась Владимиром Иванютенко. Иногороднему оппозиционеру при задержании обратили внимание на проблемы с регистрацией. Активистов отвезли в 78-й отдел полиции.

Позже в 43-й отдел отправили участника движения «Солидарность» Всеволода Нелаева. Его задержали за участие в шествии с флагами на 1 мая.

Кроме полиции, по словам Смирновой, мероприятие посетили «нодовцы», которые вставали рядом с активистами и пытались их провоцировать. Всего поддержать Сенцова вышли около 40 человек.

Напомним, 14 мая осужденный на 20 лет по обвинению в терроризме режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку.