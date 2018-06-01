Протесты против фан-зоны ЧМ-2018 у МГУ обернулись уголовным делом

Полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК РФ («вандализм») из-за надписи красной краской «Нет фан-зоне» на указателе возле МГУ. Об этом 1 июня в своем телеграм-канале сообщила сотрудница правозащиты «Открытой России» Валентина Дехтяренко.

Она ссылается на адвоката Олега Елисеева, который находится в отделе дознания УВД по ЗАО Москвы вместе с задержанными. По его словам, студент Дмитрий, которого и подозревают в порче указателя, отказался давать показания, он сослался на 51-ю статью Конституции.

Отметим, ранее сегодня сотрудники полиции задержали троих студентов МГУ. Двоих доставили в отдел в первой половине дня, Дмитрия — во второй.

Напомним, студенты уже давно протестуют против организации фан-зоны возле университета. В соответствии с требованиями ФИФА, организаторы должны учитывать мнение местных жителей при выборе площадки для «Фестиваля болельщиков».

Из-за проведения мероприятия в МГУ переносят экзамены, а 6,5 тысяч иногородних студентов и аспирантов выселяют из общежития.