МЧС укрепляет стену в квартире на Народной, где взорвался баллон с газом

Спасатели выполняют комплекс аварийных работ в пятиэтажке Невского района Петербурга, где днём 1 июня рванул баллон с фреоном.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе администрации Невского района, с помощью швеллеров специалисты укрепляют стенку между подъездом и квартирой, устанавливают выбитые взрывной волной двери и окна. Работы планируется закончить к полуночи.

Жильцам предложили воспользоваться временным пунктом размещения. По данным администрации, сейчас в школе на Новосёлов, 11 находится одна семья. Пресс-служба городского МЧС сообщает о 15-ти переехавших.

Взрыв на Народной, 58, прогремел около половины четвёртого. Причиной ЧП стала разгерметизация баллона с фреоном. Его перед взрывом заправлял у себя дома мастер по ремонту холодильников. Мужчину с ожогами госпитализировали.