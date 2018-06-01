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01.06.2018 22:03

Трамп: Встреча с Ким Чен Ыном 12 июня будет «успешным процессом»

Встреча лидеров США и Северной Кореи пройдет 12 июня. Как передает Reuters, об этом 1 июня заявил американский президент Дональд Трамп. 

«Я думаю, что, наверняка, это будет успешный, и даже очень успешный процесс», – сказал Трамп журналистам на лужайке перед Белым Домом. Отметим, ранее стало известно, что глава Северной Кореи отправил Трампу письмо. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, в письме Ким Чен Ын высказывает заинтересованность во встрече. При этом о каких-то уступках или угрозах речи в нем идет.

Справка:

Напомним, о встрече 12 июня в Сингапуре было известно давно, однако 24 мая Трамп неожиданно решил ее отменить — якобы из-за «враждебных высказываний» северокорейского лидера. Пхеньян выразил свои сожаления, и двумя днями позже Трамп возобновил подготовку к саммиту.

27 апреля прошли переговоры между лидерам Северной и Южной Кореи. По их итогам Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин заявили, что войны между их странами больше не будет.


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