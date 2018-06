Трамп: Встреча с Ким Чен Ыном 12 июня будет «успешным процессом»

Встреча лидеров США и Северной Кореи пройдет 12 июня. Как передает Reuters, об этом 1 июня заявил американский президент Дональд Трамп.

«Я думаю, что, наверняка, это будет успешный, и даже очень успешный процесс», – сказал Трамп журналистам на лужайке перед Белым Домом. Отметим, ранее стало известно, что глава Северной Кореи отправил Трампу письмо. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, в письме Ким Чен Ын высказывает заинтересованность во встрече. При этом о каких-то уступках или угрозах речи в нем идет.

