Генпрокурор Украины: Организаторы покушения на Бабченко собирались убить 47 человек
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что правоохранительные органы получили список из 47 человек, которые «могли стать следующими жертвами террористов».
Как написал Луценко 1 июня в своем Facebook, в основном убивать планировали «известных украинских и экс-российских журналистов». Сейчас Украина организует их защиту. Луценко подчеркнул, что задержание только исполнителя убийства «не обезвредило бы угрозу всем этим людям». «Имитация убийства давала возможность получить дополнительную информацию о списке и о заказчике», – пишет генпрокурор Украины.
Луценко уточнил, что у следствия есть «важные доказательства связей Г. (организатора убийства — прим. ред.) с российскими спецслужбами». Правда, какие именно, он не уточнил.
Напомним, Г. – это предприниматель Борис Герман, уже арестованный Шевченковским районным судом на 2 месяца. Сам он уверяет, что работал на украинскую контрразведку. Также Герман уверяет, что на него вышел некий Вячеслав Пивоварник из «фонда Путина». «Фонтанка» выяснила, кто такой Пивоварник. Однако прокуратура Украины отрицает достоверность этих сведений.
Справка:
Напомним, исполнителем покушения был бывший священник, участник АТО Алексей Цымбалюк. Якобы именно ему Герман передал 40 тысяч долларов за убийство Бабченко.
О смерти Аркадия Бабченко вечером 29 мая сообщила полиция Киева. Широкий резонанс затронул официальные ведомства России: МИД выражал соболезнования, Следственный комитет возбудил уголовное дело, а спикер СовФеда Валентина Матвиенко заявила о готовности оказать поддержку семье убитого. На следующий день журналист появился на пресс-конференции СБУ и сообщил, что участвовал в спецоперации.
Аркадий Бабченко родился в Москве в 1977 году. Участник двух чеченских кампаний, воспоминания о которых легли в основу его рассказов о войне. После армии пытался работать на телевидении и в печатной прессе. Свои публикации в соцсетях называет проектом «Журналистика без посредников». В 2012 году в отношении него было возбуждено, а затем прекращено уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам. В декабре 2016-го он заявил, что не сожалеет о катастрофе военного самолета над Черным морем, а через несколько месяцев уехал из страны, объяснив это угрозами в свой адрес. С августа 2017 года постоянно проживает в Киеве, ведет авторскую программу на крымско-татарском телеканале ATR.