Генпрокурор Украины: Организаторы покушения на Бабченко собирались убить 47 человек

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что правоохранительные органы получили список из 47 человек, которые «могли стать следующими жертвами террористов».

Как написал Луценко 1 июня в своем Facebook, в основном убивать планировали «известных украинских и экс-российских журналистов». Сейчас Украина организует их защиту. Луценко подчеркнул, что задержание только исполнителя убийства «не обезвредило бы угрозу всем этим людям». «Имитация убийства давала возможность получить дополнительную информацию о списке и о заказчике», – пишет генпрокурор Украины.

Луценко уточнил, что у следствия есть «важные доказательства связей Г. (организатора убийства — прим. ред.) с российскими спецслужбами». Правда, какие именно, он не уточнил.

Напомним, Г. – это предприниматель Борис Герман, уже арестованный Шевченковским районным судом на 2 месяца. Сам он уверяет, что работал на украинскую контрразведку. Также Герман уверяет, что на него вышел некий Вячеслав Пивоварник из «фонда Путина». «Фонтанка» выяснила, кто такой Пивоварник. Однако прокуратура Украины отрицает достоверность этих сведений.