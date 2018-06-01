Декларации ректоров: глава СПбГУ женился, сопредседатель штаба Путина стал богаче

Министерство образования и науки опубликовало сведения о доходах ректоров подведомственных вузов. Заработки петербургских руководителей, за редким исключением, оказались скромнее их московских коллег.

Лидером по богатству среди ректоров Петербурга по-прежнему остается глава Горного университета Владимир Литвиненко. Вместе с женой они заработали 270,1 млн рублей. Доход самого ректора увеличился на 52,6 млн рублей по сравнению с 2016 годом. Его супруга, напротив, доход уменьшила со 130 млн до 21,8 млн рублей. Отметим, что работавшему в 2018 году сопредседателем избирательного штаба Владимира Путина Литвиненко принадлежит 19,32% акций одного из крупнейших производителей химических удобрений «ФосАгро».

Ректор петербургского Политеха Андрей Рудской — второй после Литвиненко по доходам. В 2017 году он заработал 17,9 млн рублей. Также Рудской — обладатель самого оригинального парка транспортных средств — трактор TYM T433STUSM4, снегоход Polaris и автоприцеп.

Ректор Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Евгений Рыбнов задекларировал 15,5 млн рублей дохода. Согласно официальной биографии, всю жизнь он работал в научных областях и бизнесом не занимался.

Ректор СПбГУ, если судить по декларации 2017 года, – женился. Его супруга заработала 86,2 млн рублей, сам он — 16,8 млн. Жена Кропачева задекларировала восемь нежилых помещений, две квартиры, два жилых дома и два земельных участка. В ее собственности четыре автомобиля: два Mercedes-Benz, Land Rover и Lexus. Ранее в СМИ гражданской супругой ректора (бывшего декана юридического факультета) называли президента юридической компании «CLC» Наталью Шатихину.

Глава РГПУ имени Герцена Сергей Богданов задекларировал доход в 12,4 млн рублей. На двоих у них с женой 5 квартир и ¼ доля квартиры, а также три земельных участка и два жилых дома.

Одним из немногих сообщивших про иностранную недвижимость стал ректор Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М.Кирова Юрий Беленький. В собственности его жены — квартира в Латвии. Сам же он заработал 2,3 млн рублей.