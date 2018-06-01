Сбербанк: Наши сотрудники обнаружили пропажу «денег Захарченко»
Сбербанк подтвердил, что часть денег, изъятых у полковника МВД Дмитрия Захарченко, пропали. Как пишут 1 июня «Ведомости» со ссылкой на РИА «Новости», пропажу обнаружили именно сотрудники банка.
«Деньги были доставлены в Сбербанк в конце апреля, пересчитывались они по стандартной процедуре под полным видеоконтролем. Именно сотрудники Сбербанка обнаружили недостачу и обратились к правоохранителям», — заявил источник издания.
О сумме пропажи в Сбербанке не распространяются. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что из денег, изъятых у Захарченко, пропали 3 млн евро. Правоохранительные органы проверяют причастные к перевозке денег организации и ведомства, а также условия перевозки денег и их соответствие требованиям безопасности.
Справка:
Напомним, бывший врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. Ему инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. В ходе обысков у Захарченко были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 млрд рублей. 11 мая стало известно, что СКР возбудил уголовное дело о фальсификации доказательств в отношении гражданской жены Захарченко Анастасии Пестриковой.