Сбербанк: Наши сотрудники обнаружили пропажу «денег Захарченко»

Сбербанк подтвердил, что часть денег, изъятых у полковника МВД Дмитрия Захарченко, пропали. Как пишут 1 июня «Ведомости» со ссылкой на РИА «Новости», пропажу обнаружили именно сотрудники банка.

«Деньги были доставлены в Сбербанк в конце апреля, пересчитывались они по стандартной процедуре под полным видеоконтролем. Именно сотрудники Сбербанка обнаружили недостачу и обратились к правоохранителям», — заявил источник издания.

О сумме пропажи в Сбербанке не распространяются. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что из денег, изъятых у Захарченко, пропали 3 млн евро. Правоохранительные органы проверяют причастные к перевозке денег организации и ведомства, а также условия перевозки денег и их соответствие требованиям безопасности.