В Рособрнадзоре отрицают утечки из ЕГЭ по математике

Единый государственный экзамен по математике прошел «в штатном режиме, без серьезных технических сбоев и утечек контрольных измерительных материалов (КИМ)». Об этом 1 июня сообщили в Рособрнадзоре.

«Экзаменационная кампания ЕГЭ 2018 года продолжается в рабочем режиме. Существенных сбоев и нарушений на экзамене по профильной математике на момент завершения экзаменов не отмечено. Группа мониторинга интернет-ресурсов не зафиксировала в сети подлинных экзаменационных материалов», – заявил заместитель руководителя ведомства Анзор Музаев.

Напомним, ранее о том, что решения экзамена оказались в свободном доступе, сообщил петербургский учитель Дмитрий Гущин.

«Экзаменационные задания, попавшие ко мне вчера, оказались подлинными. Школьники из Дальнего Востока, Сибири, Центра, Петербурга, Москвы сообщают, что сегодня на экзамене у них были встречались именно эти задания. Не одно или два — в сборке по нескольку типов каждого из самых трудных заданий 13-18 экзаменационного варианта», – писал Гущин.

«Фонтанке» сразу же заявили в Рособрнадзоре, что проверили и не подтвердили оригинальность этих заданий. Теперь же федеральное ведомство заверяет, что вообще нигде по России нарушений при сдаче ЕГЭ не было. Там также подсчитали, что заявления на участие в едином экзамене по математике подали более 421 тыс. человек, установленный минимальный балл по этому предмету составляет 27 баллов. Результаты станут известны до 18 июня.