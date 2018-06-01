Вороны открыли сезон охоты на людей на канале Грибоедова

Вороны открыли сезон бомбардировки человеческих голов. Первая жертва зафиксирована в Адмиралтейском районе Петербурга.

Налёт вороны на голову прохожей попал на видео. Ролик опубликован в сети первого июня. По словам очевидцев, инцидент произошёл на набережной канала Грибоедова у Спасского переулка. Птица атаковала петербурженку, приземлившись ей на голову. Таким образом взрослая особь защищает своё потомство.

Как правило, период гнездования у ворон длится с середины мая по начало июня. В 2015 году горожане массово подвергались аэроналетам. В Смольном тогда признавались, что регулярно пишут главам райадминистраций и заведующим детскими садами с указанием разрушать вороньи гнезда до появления птенцов.

Ранее в комитете природопользования Петербурга попросили горожан бережно относится к птичьим домикам, однако просьба не касалась ворон, плодовитость которых приводит к больной голове.